Une mystérieuse cabane nichée en forêt pour observer les truites (vidéo)

Et pourtant ce cours d’eau, le ry de Chicheron, qui dévale sur un kilomètre environ du haut de la forêt pour aller se jeter dans la Lesse, est un terrain d’analyse scientifique. En effet, à cet endroit, une partie de truites fario, à l’instar du saumon sous d’autres cieux, remonte de la Lesse dans le ry du Chicheron pour frayer, c’est-à-dire se reproduire.

La pêche y est interdite. L’observation des truites à des fins scientifiques y est en place depuis 1957. La cabane est, elle, opérationnelle depuis une vingtaine d’années. Le dispositif est même… unique au monde.

"Il y a bien eu des études menées en France, mais elles ont été abandonnées, car la truite n’intéresse pas grand monde et pourtant l’observer est intéressant", lâche en boutade Gilles Robert. Ancien responsable du cantonnement DNF de Libin, il a continué après sa retraite à se charger du recensement, toute l’année, des poissons qui redescendent le ry de Chicheron.

Un passage obligé

Car, impossible pour les poissons de passer outre de la petite cabane. Les truites y sont "piégées" pour la bonne cause. La cabane, dont le mécanisme a été mis au point par Étienne Dupont, un ingénieur du CER de Marloie, abrite un tambour fonctionnant par la force de l’eau. Avant ce dispositif, un système rudimentaire avait été imaginé en utilisant des tambours de machine à laver…

Chaque truite et alevin descendant y sont prélevés pour être marqués, pesés et mesurés avant d’être relâchés. La période de reproduction a lieu de la mi-novembre à la mi-février. Mâles et femelles remontent le ruisseau où les œufs sont pondus et fécondés sous les graviers.

"Le nombre de géniteurs qui remontent le Chicheron varie entre 20 et 400 individus par an", précise Gilles Robert. La moyenne pour les génitrices est de 150 truites environ remontant le ruisseau

Les jeunes, après l’éclosion, redescendront vers la Lesse dès le printemps et parfois jusqu’à l’été. Avec, donc, un passage obligé par la cabane qui est quasi un péage autoroutier avec arrêt obligatoire et une consultation des nourrissons.

Des études sur l’impact du changement climatique

"Les observations nous permettent de recueillir un tas de données, explique Matthieu Braun, agent forestier attaché au cantonnement DNF de Libin, veillant aussi sur la cabane. On identifie mâles et femelles. Les truites sont mesurées et pesées. La température de l’eau est aussi prise, de même que des relevés des niveaux d’eau du ruisseau et de la Lesse."

Et à écouter ces explications, on comprend mieux l’intérêt que porte encore Gilles Robert au dispositif d’observation.

"Les données pourraient être des indicateurs du changement climatique", relève l’agent forestier retraité. Car toutes ces mesures sont ensuite transmises au Service public de Wallonie et au DEMNA (Département de l’étude du milieu naturel et agricole). La truite fario, réputée en gastronomie, est exigeante en termes de qualité d’eau et d’habitat. Les ruisseaux ont une importance dans son cycle de reproduction. Ces travaux d’études ont notamment pour but de permettre d’envisager des choix de gestion réfléchie par les autorités publiques dans les politiques de gestion des cours d’eau, de la forêt ou de la pêche.

Le taux de survie des alevins est calculé

L’une des questions actuellement étudiées sur le ry du Chicheron concerne le taux de survie des alevins. Un calcul scientifique prenant en compte le nombre d’alevins observés divisé par le nombre d’œufs pondus estimé sur base de la taille de chaque femelle montée pour se reproduire. Les résultats actualisés, compilés de la saison 2004-2005 jusqu’à la saison 2020-2021, sont d’ailleurs affichés depuis le début de cet été sur la cabane. La valeur la plus basse a été pour la saison 2015-2016 avec un rapport de 22/1000 et la plus haute en 2006-2007 avec un rapport de 63/1000. Le taux de survie serait lié à la taille des femelles. Une autre étude pourrait s’interroger sur l’influence d’une faune invasive, comme les ratons laveurs.

La petite cabane n’a donc de rudimentaire que son aspect puisqu’elle est bien le maillon central de travaux se penchant sur notre biodiversité au départ de l’observation des truites.