Bonne rentrée à l’IFAPME Luxembourg : les inscriptions en hausse de 17 %

” Les inscriptions sont en hausse de 17 % par rapport à l’an dernier et il est encore possible de s’inscrire jusqu’à fin octobre, souligne Baudouin Stevens, directeur de l’IFAPME Luxembourg. L’équipe a planché sur deux gros projets pour cette rentrée, à savoir des ateliers destinés aux jeunes qui n’ont pas encore trouvé de stage en entreprise afin qu’ils soient occupés cinq jours par semaine et le Défi des talents qui réunira les 9 et 10 novembre 400 élèves de deuxième et troisième secondaires, issus d’établissements scolaires de la province. Les adolescents seront sensibilisés aux métiers techniques et technologiques via 20 défis à relever.”

À Libramont, la rentrée sera également marquée par le lancement de deux nouvelles formations : soigneur animalier et technicien coordinateur en rénovation énergétique. “La première connaît un beau succès : 16 personnes sont déjà inscrites, poursuit le directeur. Elle débutera le 27 septembre. Les cours seront donnés par un vétérinaire, un soigneur des Grottes de Han et un conseiller animalier. Cette première année est commune à différentes formations animalières comme éleveur de chiens et de chats, conseiller animalier, instructeur canin et gestionnaire de pension pour animaux. Après deux ans, les diplômés peuvent travailler dans un parc zoologique, un refuge pour animaux, un manège, une ferme pédagogique ou encore chez un vétérinaire. ”

Aucune date n’a encore été fixée pour la formation de technicien en rénovation énergétique. “Nous l’avions ouverte en janvier mais aucun candidat ne s’est présenté, indique Baudouin Stevens. Cette formation d’un an s’adresse aux architectes, chefs d’équipe et aux personnes actives dans le monde de la construction. Elle permet d’élaborer des projets de rénovation répondant aux normes des bâtiments basse consommation. Ce métier en pénurie porte sur la gestion du projet dans son ensemble de l’isolation à l’énergie renouvelable en passant par le choix des matériaux responsables.”

Le directeur rappelle que ces formations en alternance, soit deux jours deux cours et trois jours en entreprise, permettent de décrocher rapidement un emploi. “Chaque année, les chiffres sont excellents : en moyenne, 90 % des diplômés de l’IFAPME Luxembourg trouvent un emploi dans les six mois qui suivent la formation.”