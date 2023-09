La Commune de Chiny retourne en justice contre le projet de porcherie à Valansart

La Commune de Chiny a exprimé son désaccord avec la Région. Ce mercredi soir, au conseil, la seconde banderille lancée à l’encontre de la Région concerne le projet, qui n’est pas nouveau, de la construction d’un bâtiment pour l’élevage de porcs en plein air sur le haut de Valansart. "La Région wallonne c’est un peu Janus aux deux visages, entame Sébastian Pirlot. D’un côté on dit qu’on est proche des citoyens et de l’autre on se moque éperdument de l’avis de la commune et de 200 riverains concernant la création d’une porcherie à ciel ouvert. Je sais bien que les environnementalistes adorent cela mais ce n’est pas le cas pour notre commune."