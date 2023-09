Tenneville : Marc Gauthier bientôt bourgmestre honoraire

Bourgmestre de 1986 à 2018, Marc Gauthier a exercé ses fonctions au sein du collège communal depuis 1983. Les grands dossiers qui auront marqué ses mandats exécutifs sont, entre autres, les différentes phases de sécurisation de la Nationale 4, plusieurs opérations de développement rural, la construction du centre sportif ainsi que le maintien et l’amélioration du réseau d’eau.

Nicolas Charlier a salué son implication sans failles dans le bien-être de tous les citoyens, rappelant qu’il a toujours eu une vision positive et humaine pour le développement des villages, ainsi qu’une attitude bienveillante à l’égard du personnel communal.

Marc Gauthier reste conseiller communal et continuera à s’impliquer dans les dossiers communaux. Il est également très impliqué dans des projets d’économie sociale ainsi que dans le Parc Naturel des Deux Ourthes dont il reste le président.

Les compétences ont été redistribuées. Les attributions du collège ? Nicolas Charlier, bourgmestre, sécurité, personnel et administration, enseignement et jeunesse, culture et patrimoine, information et participation citoyenne ; Walter Joris, premier échevin, officier d’état civil, finances, urbanisme et aménagement du territoire, transports publics, cultes, agriculture et forêt ; Maximilien François, deuxième échevin, travaux, distribution eau, énergie, sport ; Ludovic Collard, troisième échevin, mobilité et développement durable, tourisme et économie, environnement et bien-être animal, animation culturelle et associative et Catherine Charlier-Gauthier, présidente de CPAS, action sociale, santé, aînés, petite enfance.