Habay : Nathalie Monfort, Sylvie Fasbender et Philippe Coton ne se représenteront pas en 2024!

Nathalie Monfort, ancienne échevine, était tête de liste au dernier scrutin. Sylvie Fasbender, ancienne présidente du CPAS, et Philippe Coton, ancien président du conseil, sont également des personnalités politiques qui comptent sur Habay. Tous les trois sont encore très actifs au conseil communal, décortiquent les dossiers, proposent, pointent ce qui à leurs yeux ne convient pas.

"L’engagement politique est un des leviers d’action. Il n’est pas le seul. Nous pouvons être aussi efficaces ailleurs, dans des projets collectifs qui ont du sens, dans le domaine social, culturel, sportif ou environnemental ", confient les trois élus.

"Nous n’avons jamais eu une idée carriériste de la politique, ajoutent-ils. Du sang neuf est sain et important pour la démocratie. Nous souhaitons maintenant nous libérer du temps, afin de prendre soin de nous, de nos proches et des projets qui nous tiennent à cœur. "

Un arrêt et deux pauses

Si Sylvie Fasbender arrête définitivement, estimant avoir assez donné au cours de ses 18 ans d’engagement politique, pour Philippe Coton et Nathalie Monfort, on peut davantage parler de pause. Leur décision, ils l’ont mûrie au cours de l’été, et elle a été très difficile à prendre.

"Je n’ai pas l’énergie de porter à nouveau un groupe", confie Nathalie Monfort. Mais il n’est pas impossible qu’elle revienne plus tard en politique.

Philippe Coton l’avoue, il ne se représentera pas "avec un goût de trop peu". Sans doute le choix de son ancienne tête de liste a-t-il guidé le sien. Se présenter sur une autre liste ? "Pour avancer, il faut une vision commune, regarder dans la même direction, avec une gnaque et une émulation d’équipe. Je ne le ressens pas dans un autre groupe ", répond-il.

La Bérézina

Lors de sa création, le groupe Vouloir à forte tendance cdH, alors porté par Isabelle Poncelet, avait cartonné aux élections, raflant 12 sièges sur 19. Six ans plus tard, Vouloir était renvoyé durement dans l’opposition, en perdant la moitié de ses sièges. Un revers électoral qui a révélé au grand jour des fêlures, se transformant en cassures. Christophe Marquis (qui a fini par rejoindre la majorité de Serge Bodeux), puis Jean-Marc Devillet (qui siège comme indépendant), se sont rapidement séparés du groupe. Si le conseiller Jojo Moris en fait toujours partie, il est aussi très proche de Jean-Marc Devillet. Il ne sait pas encore ce qu’il fera en 2024.

La cure forcée d’opposition a visiblement brisé l’élan du groupe. Ce triple arrêt sonne-t-il le glas de Vouloir ? Poser la question, c’est sans doute y répondre, même si les trois élus se disent prêts à partager leur expérience et à accompagner des citoyens partageant la même vision politique que leur groupe.