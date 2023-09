Le temps d’un week-end, le centre-ville de Saint-Hubert s’est replongé dans son passé. Tradition vieille de plus de cinquante ans, les Hubertoises étaient de retour pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Chaque année, ils sont entre 800 et 900 à participer à cette fête, véritable moment intergénérationnel qui permet de comprendre une partie de l’histoire de la ville au moyen de récits racontés au travers différentes saynètes disposées aux endroits phares de Saint-Hubert. Assister à ce genre de spectacle, c’est l’assurance de passer un moment inédit et dépaysant. Près du musée Redouté par exemple, les figurants ont notamment proposé un débat politique datant de la fin du 19e siècle. Des actrices féminines ont joué le rôle d’hommes politiques de l’époque, à l’instar des anciens bourgmestres Armand Deschene ou encore Paul Poncelet.

Pourquoi uniquement des femmes ? Car à cette époque, le vote n’était pas encore autorisé par la gente féminine. Petits et grands ont ainsi pu assister à un spectacle dje vingt minutes, magistralement joué par ces actrices habillées en tenue d’époque. Ils ont ensuite rejoint une autre saynète, plus loin dans la ville.

Vêtements d’époque cousus à la main

Les Hubertoises, c’est un événement très important à Saint-Hubert. "On cherche à rassembler tout ce qui fait l’ADN de notre ville, explique Françoise Godfroid, la Présidente du comité cortège historique. Les cinq saynètes proposées ce week-end ont été écrites par des bénévoles. Nous retraçons plusieurs périodes de l’Histoire, de l’époque d’Hubert à 1953".

Au-delà des excellentes représentations, on peut également remarquer la qualité des vêtements d’époque portés par les figurants. "Ceux-ci sont cousus par des couturières bénévoles, entièrement à la main, poursuit la Présidente. Les couturières travaillent en amont durant toute l’année et se rencontrent très régulièrement. Il y a également un important travail de recherches historiques afin que les vêtements portés collent parfaitement à la réalité d’époque. En ce qui concerne les saynètes jouées, nous adaptons l’Histoire au théâtre en créant ces saynètes".

50 ans après, toujours un succès

Si les Hubertoises rencontrent un tel succès depuis de nombreuses années, Françoise Godfroid y apporte une explication.

"Les visiteurs ont un réel attrait pour le théâtre et l’histoire, souligne-t-elle. Nombreux sont ceux qui veulent connaître le passé de Saint-Hubert pour comprendre son patrimoine actuel. Ces histoires permettent également de faire des liens avec des patrimoines situés dans d’autres villes". Et puis, pour que l’événement perdure dans le temps, les Hubertoises peuvent compter sur des figurants passionnés, heureux de pouvoir partager leurs talents de comédiens. "On forme une véritable troupe de théâtre et pour beaucoup, c’est le rendez-vous de l’année. Au fil des ans, on fidélise les acteurs et ce week-end est un vrai moment de retrouvailles entre nous. Des gens de Saint-Hubert jouent dans les saynètes mais également des personnes des villages voisins. D’autres viennent de plus loin car tous sont les bienvenus", termine la présidente.

Évolution à travers les années

Chaque année, depuis plus de 50 ans, Saint-Hubert fête la chasse et la nature le premier week-end de septembre. "Au tout début, il y avait un cortège historique à travers la ville dans lequel déambulaient des personnes habillées en tenue d’époque, explique Françoise Godfroid. Au fil du temps, l’événement a évolué". Après un spectacle devant, puis dans la basilique, les saynètes à travers la ville rythment l’événement depuis maintenant quelques années. Au-delà de ces représentations théâtrales, on notait également entre autres la présence de sonneurs et la mise en avant des chiens de Saint-Hubert durant ce week-end.