Boire de l’eau du robinet ? Idélux environnement lance une campagne de prévention

” En choisissant l’eau du robinet, chacun peut contribuer activement à la réduction des déchets et des émissions de carbone, indique l’intercommunale dans un communiqué. Boire de l’eau du robinet permet de réduire jusqu’à 10 sacs PMC par an, en plus de minimiser l’empreinte écologique liée à la production, au transport et au recyclage des bouteilles en plastique.”

Idélux Environnement rappelle qu’en Belgique, l’eau du robinet est issue à 75 % des eaux souterraines, notamment des nappes phréatiques, et à 25 % des eaux de surface, telles que les rivières et les barrages.

”En province de Luxembourg, 21 communes gèrent en toute autonomie le captage et la distribution de l’eau sur leur territoire. Les autres ont confié cette mission à la Société wallonne des eaux. Tout au long de son parcours, l’eau est soumise à un traitement rigoureux pour garantir sa qualité et sa sécurité. Des composés chlorés peuvent être ajoutés pour prévenir toute contamination potentielle.”

”Quel que soit votre distributeur, l’eau du robinet est soumise à des normes strictes de sécurité et de qualité. En effet, l’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé en Belgique, avec une moyenne de 420 contrôles effectués chaque semaine.”

Un goût de chlore ? “Si vous trouvez que l’eau du robinet a un goût de chlore, il existe des solutions simples pour y remédier. Laisser reposer l’eau du robinet pendant 30 minutes dans une carafe peut éliminer le goût de chlore. De plus, vous pouvez personnaliser le goût de votre eau en y ajoutant des fruits, des herbes ou des épices.”

Idélux Environnement précise encore qu’en plus de ses avantages environnementaux, l’eau du robinet est également très économique. Son coût peut être jusqu’à 300 fois inférieur à celui de l’eau en bouteille. Pour ceux qui boivent 1,5 litre d’eau par jour, cela représente moins de 3 € par an. En adoptant l’eau du robinet, vous pouvez contribuer activement à la préservation de l’environnement tout en profitant d’une option saine, économique et délicieuse.

Dans le cadre de cette campagne de prévention, Idélux Environnement propose un concours pour gagner une carafe à infusion en verre d’une capacité d’1,2 litre. Cette carafe est dotée d’un couvercle filtrant, permettant de créer des eaux aromatisées maison. Chaque carafe est accompagnée d’un livre de recettes d’eaux aromatisées fraîcheur. Le concours se déroule jusqu’au 31 octobre.

Les personnes intéressées peuvent participer en remplissant le questionnaire disponible sur www.idelux.be, dans les actualités. Pour ceux qui préfèrent le format papier, des formulaires peuvent être obtenus dans les recyparcs ou par téléphone en composant le 063 231 987.