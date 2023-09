Redu : le Mudia fête ses cinq ans le 10 septembre

Dans un espace de plus de 1000 m2 ponctué de 300 œuvres présentées dans vingt salles différentes, le Mudia offre une vision globale de l’histoire de l’art. La scénographie et le dispositif interactif sont totalement inédits. Le visiteur est invité à remonter l’histoire à travers un parcours chronologique qui mêle œuvres d’art et activités ludiques. À chaque étape, les émotions et les sens du visiteur sont sollicités par les nombreuses interactions avec les chefs-d’œuvre.

Au total, une soixantaine de jeux, tableaux animés, vidéos ou tests intuitifs ponctuent la visite qui couvre sept siècles d’histoire de l’art, du XVe au XXIe siècle. Les modules interactifs, intégrés dans une scénographie unique, ont été conçus par des studios belges qui utilisent les techniques les plus innovantes. Les bornes interactives prennent des formes diverses telles que des quiz, des répliques animées avec des surprises, des jeux de réflexe, de coloriage et de mémoire, ainsi que des films d’animation et bien d’autres moyens de découvrir l’art en s’amusant.

Des visites guidées en français et néerlandais, une animation musicale et un goûter offert au “Mudia Café” marqueront le cinquième anniversaire. L’occasion de (re) découvrir l’impressionnante collection du musée – de la Renaissance jusqu’à l’époque contemporaine – et la qualité du dispositif interactif. Chaque visite sera unique, inédite et organisée autour des œuvres préférées des guides. Au programme, le 9 septembre, le top 10 des œuvres du Mudia, à 14 heures, en français avec Béatrice Parfonry, à 14 h 30, en néerlandais avec Marie-Laure Alff. Le lendemain, à 14 heures, c’est Martine Herman qui guidera les visiteurs.

Tarif : prix d’entrée (pas de frais supplémentaires pour la visite guidée). Réservation via info@mudia.be