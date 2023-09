Des publicités sur des remorques agricoles près d’Arlon et sans le moindre permis

Me Kauten: " D’un côté, certaines communes telles Aubange, Etalle, Messancy, Aubange, Virton, Marche acceptent que des panneaux publicitaires soient installés sur des remorques agricoles comme celles qu’a mises mon client. Et la société paye alors une taxe à la Commune pour cela.

Regardez le long de la N. 81 à Messancy. Le procédé est courant. Et puis vous avez par contre la Ville d’Arlon qui pratique différemment. Mon client a pu croire à une erreur invincible car un fonctionnaire lui avait dit qu’il fasse le relevé de ses publicités et il pensait ensuite payer une taxe."

L’avocat demande aussi l’acquittement de la société publicitaire car "il n’y a eu qu’un seul constat en 2021. Or depuis lors, mon client a fait déplacer les remorques et publicités ailleurs", soutient Me Kauten.

Autres avis pour Me Simon Discret au nom de la Ville d’Arlon et pour la substitut du procureur du roi, Anne-Charlotte Carlier: il y a bien délit d’installation de "panneaux publicitaires sans permis d’urbanisme" et en zone agricole.

"Ces remorques agricoles ne sont pas du tout mobiles et sont toujours sur place, on le voit à la végétation tout autour. Elles nécessitent un permis d’urbanisme", avance la représentante du parquet, réclamant une amende de 400 € (à multiplier par 8).

"Placement sauvage"

Pour le conseil de la partie civile, "la prévenue a reçu en janvier 2021 deux courriers de la Commune d’Arlon, l’invitant à démonter ses bâches publicitaires sur deux remorques mobiles, mais qui restent toujours sur place. Puis en juin 2021, voyant que rien n’avait changé, la Ville a fait dresser un PV d’infraction et le dossier est arrivé au parquet."

Me Discret précise encore que ces bâches publicitaires sont installées dans une zone agricole au plan de secteur et donc n’ont rien à faire là. "C’est un placement sauvage de publicité sur des remorques et qu’il faut sanctionner."

Le tribunal correctionnel d’Arlon rendra son jugement le 2 octobre.