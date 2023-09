Libramont : l’amoureux est devenu harceleur

Il s’est également rendu à l’enterrement du père de celle-ci. Il a également réussi à faire écrire un article dans un quotidien dans lequel il demandait aux autorités communales de mettre sur pied une semaine des amoureux, des romantiques, ou encore des poètes, le jour de l’anniversaire de celle-ci. Le journaliste ignorait bien évidemment tout du calendrier choisi par Alain et de ses intentions auprès de cette dame. Des comportements qui ont fini par faire craindre à la plaignante les réactions d’Alain face à son refus. Suite à ces faits, le sexagénaire a été arrêté. Il s’est retrouvé en prison. Il a déjà été condamné par la cour d’appel de Liège à 18 mois de prison avec sursis probatoire. Selon l’assistante de justice, Alain ne comprend pas sa condamnation. Il estime être victime d’une cabale. Malgré tout, il a commis de nouveaux faits de harcèlement. Alain se rendrait régulièrement sur un banc qui se trouve juste en face de son habitation.

Il a également déposé un papier sur lequel se trouvait son numéro de téléphone dans la boîte aux lettres de la plaignante et a envoyé une carte postale à un de ses voisins dans lequel il dit tout le mal que cette dame lui aurait infligé. Devant la cour d’appel, Alain a démenti les faits de harcèlement mis à sa charge. “Je conteste formellement, c’est plutôt l’inverse”, a-t-il estimé. “Il s’agit de manipulation de la partie civile et du parquet du Luxembourg. Les dés ont été pipés totalement. C’est une cabale. Je peux tout expliquer.” Alain oscillera entre les explications vives et les énervements au point qu’une des juges lui a ordonné d’arrêter de lui parler sur ce ton agressif. Il faut dire qu’Alain a signalé au cours du dossier que la partie civile avait embobiné tout le monde et en particulier les juges féminines. “J’aurais harcelé, mais c’est elle qui me harcèle. C’est indécent. J’étais assis sur un banc public et elle n’était même pas là. Je ne la suis pas dans la rue et je ne l’épie pas. Pour le mot, il n’est pas établi qu’il était dans sa boîte aux lettres et rien ne prouve que c’est moi qui l’ai mis. D’autres personnes de l’immeuble ont mon numéro.” Pour le lancement de la semaine des amoureux et des romantiques, il a également démenti toute intention méchante.” C’était pour lancer l’activité commerciale de Libramont. Il y a plusieurs personnes qui ont leur anniversaire à cette date. Quand j’ai demandé l’embellissement de son quartier, je ne vois pas en quoi ça peut lui nuire.”

Le parquet général a souhaité de l’apaisement dans les débats. “En 2017, 2018, j’étais fort amoureux, mais maintenant plus. Je ne l’aime plus parce qu’elle a manipulé les gens. J’ai été condamné. Je n’ai pas de sentiment de vengeance. Elle est impossible, on ne peut pas discuter avec elle. Je suis écœuré. Si vous saviez tout ce que j’ai fait pour elle.”