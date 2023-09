Robert Wuidar, ancien bourgmestre de Manhay, poursuivi à Arlon pour avoir brûlé des déchets

"Pour quelqu’un de votre expérience en politique, vous savez que le dossier contre vous est lourd ? ", fait remarquer le juge Nazé.

Et de fait, Robert Wuidar, d’après le parquet et le DNF, n’y serait pas allé de main morte le 3 mars 2021. Même si le prévenu et son conseil, Me Jean-Pierre Dardenne, réfutent les préventions portant contre Robert Wuidar.

D’après l’avocate de la Région wallonne intervenant pour le DNF, en mars 2021, un agent forestier a été prévenu qu’une importante colonne de fumées sombres était visible depuis un champ à Odeigne. Il s’est rendu sur place et a été surpris de découvrir "des bâches et résidus en plastique qui brûlaient dans la parcelle, en plus d’herbes séchées", dit l’avocate de la partie civile.

Toujours selon le témoignage de l’agent du DNF, Robert Wuidar, à bord de son tracteur, "a fait mine d de pas entendre les injonctions du DNF et était occupé à vouloir éteindre le feu avec son chargeur et des pelletées de terre qu’il déversait."

Un 2e agent du DNF est alors arrivé aussi sur les lieux. Tous deux ont voulu bloquer M. Wuidar à la sortie de sa parcelle, pour l’interroger, mais d’après eux, l’agriculteur a voulu les intimider en plaçant son tracteur contre le véhicule des agents forestiers.

Pour la substitut du procureur du roi, Anne-Charlotte Carlier, il y a incinération de déchets et donc infraction au décret sur la gestion des déchets. Ainsi qu’un délit de "rébellion armée" avec le tracteur.

Elle requiert une amende de 500 €.

Acquittement ?

Conseil de Robert Wuidar, Me Dardenne plaide à titre principal l’acquittement. Et à titre subsidiaire la suspension du prononcé ( "Mon client n’a pas de casier judiciaire. Une condamnation pourrait rendre difficile la poursuite de son activité politique").

Selon la défense, c’est fortuitement que le feu, dans le champ, s’est propagé à de la matière plastique. "M. Wuidar avait mis le feu à des herbes sèches uniquement. Un coup de vent a changé la direction du feu alors qu’il avait quitté la parcelle. Il a dû revenir, prévenu par une voisine, car son feu était à moins de 100 m des haies, vergers et maison. Et c’est en voulant éteindre le feu avec de la terre que des bandes plastiques sur le chargeur du tracteur ont pris feu."

Me Dardenne estime aussi que son client n’a en rien menacé ou intimidé les agents du DNF. "Il voulait juste rentrer chez lui et les agents du DNF avaient immobilisé leurs véhicules sur une route étroite. M. Wuidar voulait passer. Si tout le monde y avait mis de la bonne volonté…", termine le plaideur.

Le jugement sera rendu le 2 octobre.