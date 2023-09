Une habitation respectueuse de l’environnement à Chassepierre

”Des recherches ont été effectuées, en collaboration avec l’entreprise Maqua, pour limiter au maximum les émissions de CO2, explique l’architecte. La technique des murs creux couplée à l’utilisation de liège et de verre cellulaire a été utilisée pour l’isolation. Le polyuréthane a été banni. La toiture a été isolée avec de la laine de bois. La maison sera chauffée avec une pompe à chaleur. L’eau chaude sera produite grâce à des panneaux photovoltaïques.”

L’entreprise Maqua Frères, via son distributeur, a choisi les matériaux d’Interblocs pour réaliser cet ambitieux projet. “Cette résidence durable incarne notre engagement envers la construction écologique et la réduction de l’empreinte carbone de nos projets, explique Pascal Maqua. Dans son approche de la construction durable, Interblocs fait preuve d’un engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique en offrant dans sa gamme les blocs béton zéro en CO2.”

En étroite collaboration avec son fournisseur de ciment, l’entreprise Interblocs, implantée sur le zoning industriel de Recogne dans la commune de Libramont depuis 1978, a conçu ce bloc de béton neutre en CO2. “L’entreprise a d’abord identifié les points critiques de son processus de production à l’aide d’une étude Life Cycle Assessment, précise Julien Rock, porte-parole d’Interblocs. Ensuite, elle a entrepris les actions appropriées pour traiter les points à améliorer et pour réduire au maximum l’empreinte carbone. Les valeurs résiduelles sont ensuite neutralisées pour proposer un bloc de maçonnerie neutre en CO2.”

Pourquoi cette appellation neutre en CO2 ? “Sur le plan technique, ce bloc ne diffère pas d’un bloc classique. Il est composé de sable, de gravier, d’eau et de ciment, mais toutes les mesures ont été prises pour diminuer l’impact en Co2, ne fût-ce qu’au niveau du transport des matières premières. Nos blocs de construction neutres en CO2 offrent une haute performance technique et une excellente inertie thermique”, poursuit Julien Rock.

Aujourd’hui l’entreprise Interblocs, alliée à Eurobloc, occupe 33 personnes sur le zoning libramontois. Cette union remonte à 2021 et s’est faite dans le but de conserver l’ancrage local des entreprises et de partager les savoir-faire entre ces deux concurrents historiques.