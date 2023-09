Ces 30 métiers "très en pénurie" au Grand-Duché

Conclusion: dans le secteur de Thionville et de Metz, les gestionnaires des réseaux de cars français s’arrachent les cheveux pour assurer le service auprès de la population et surtout des écoliers qui ont fait leur rentrée hier. Désolé, mais c’est la loi du marché.

De son côté, le gouvernement fait aussi feu de tout bois pour permettre aux entreprises de trouver chaussure à leur pied. Ainsi, depuis ce 1er septembre, une nouvelle loi permettant de faciliter l’embauche de ressortissants de pays tiers est entrée en vigueur. Recruter dans le pays et la Grande Région ne suffit plus, il faut aussi se tourner vers les nations hors Union européenne!

Il faut dire que le taux de chômage est très faible dans le pays et se situe à un niveau de 5,2%. La Lorraine, qui envoie le plus gros contingent de frontaliers (les Français représentent 50% des frontaliers, soit 120 000 personnes environ), connaît aussi une embellie au niveau de l’emploi. Le taux de chômage est passé sous la barre des 6,9% en Moselle et sous la barre des 6,7% en Meurthe-et-Moselle. Cette équation vient encore compliquer la donne.

Mais quels sont ses métiers qui peinent à recruter au sein même de la Grande Région et de l’Union européenne? L’Adem en a listé 30, jugés "très en pénurie".

1. Analyste de crédits et risques bancaires

2. Chargé de clientèle bancaire

3. Cambiste

4. Couvreur, zingueur, aide couvreur

5. Façadier

6. Ingénieur

7. Chef de ligne de production

8. Opérateur de centre d’usinage, tourneur-fraiseur

9. Agent de maintenance industrielle, électromécanicien

10. Électronicien

11. Aide-soignant

12. Infirmier

13. Psychologue, psychanalyste

14. Assistant social

15. Éducateur de jeunes enfants

16. Éducateur socio-éducatif

17. Avocat, conseiller fiscal, fiscaliste, juriste

18. Astronome, biochimiste, généticien, pharmacien, roboticien

19. Analyste financier

20. Expert-comptable, auditeur interne

21. Comptable, gestionnaire paie

22. Contrôleur de gestion

23. Chef de projet en organisation, responsable développement durable et RSE

24. Data analyst, chargé d’études de marché, statisticien

25. Chargé de recrutement, gestionnaire des carrières, DRH

26. Assistant chef de produit

27. Administrateur de bases de données, administrateur réseaux

28. Analyste décisionnel, développeur

29. Architecte fonctionnel de système d’information

30. Chef de projet maîtrise d’ouvrage

Cette liste se base sur des données objectives, rappelle l’Adem, comme le nombre de postes vacants, de demandeurs d’emploi inscrits pour le même métier, de postes déclarés pour lesquels aucune mise en relation d’un candidat correspondant au profil recherché n’a pu être effectuée. Pour ces professions, un certificat sera désormais délivré dans un délai de cinq jours ouvrables.

Reste maintenant à trouver ces précieux salariés que l’on risque de devoir chercher très loin. On imagine les entretiens d’embauche en visioconférence. Ne riez pas. La Provençale avait déjà tenté cette expérience avec l’aide de l’Adem pour recruter de nouveaux employés aux compétences recherchées, mais vivant bien loin du Grand-Duché. C’était en janvier dernier.

La situation restera difficile encore des mois quand on voit le dynamisme de l’emploi chez nos voisins… et les nombreuses contraintes qu’il y a dorénavant pour se rendre sur son lieu de travail au Grand-Duché (bouchons…). Les soucis de mobilité seront atténués avec la création de nouvelles voies sur l’autoroute et de nouvelles lignes ferroviaires (tram et train), mais ils font des dégâts concernant l’attractivité du pays.

Cette situation fait aussi fuir des frontaliers qui préfèrent radicalement changer de vie ou trouver un poste similaire près de chez eux, même si le salaire est bien moins élevé. D’autant plus que la période du covid est passée par là et a donné certaines envies d’ailleurs aux salariés désenchantés. Oui, cela va être compliqué de réduire la tension sur ces 30 métiers "très en pénurie".