CHR de Houdemont : le projet Vivalia 2025 est maintenu et inchangé

Dans un communiqué, le conseil d’administration réaffirme sa volonté ferme de poursuivre et de concrétiser le projet Vivalia 2025 suivant le modèle qu’il avait validé au printemps et qui a ensuite été déposé à l’AVIQ le 15 avril dernier, dans le cadre du second plan à la construction de la Région wallonne.

“Ce modèle prévoit un maillage des soins articulé autour de deux hôpitaux aigus, l’un à Marche-en-Famenne, l’autre à Houdemont (Habay) ”, rappelle le CA. “Ces hôpitaux travailleront en complémentarité avec un ensemble de Centres de Santé et de Proximité (CSP). ”

Le conseil d’administration réaffirme, par ailleurs, sa volonté de définir, en concertation avec les communes concernées, les activités complémentaires à celles offertes par les CSP et qui pourraient ainsi permettre de constituer de véritables pôles de santé non-hospitaliers offrants de multiples services et prestations à la population. Il en va de même pour la localisation de ceux-ci ainsi que pour la réaffectation des sites hospitaliers appelés à disparaître à terme.

De son côté, le bourgmestre d'Arlon, Vincent Magnus, précise qu'à la suite du conseil communal au cours duquel décision a été prise d'introduire un recours à titre conservatoire contre le permis si les propositions de la Ville d'Arlon ne sont pas acceptées, les négociations se poursuivent.

"Nous avons fait des propositions à Vivalia , à savoir que la clinique d'Arlon devienne un centre de revalidation et qu'un hôpital de jour soit maintenu suivant des modalités qui restent à définir", poursuit Vincent Magnus. "La réunion de concertation qui devait avoir lieu au lendemain du conseil communal a été reportée. Aucune date n'a encore été fixée. Nous attendons des nouvelles du gouverneur. Un accord doit être conclu avant la mi-septembre. Dans le cas contraire, le recours sera introduit."