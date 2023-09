Importante vente de stupéfiants à Aubange

Plusieurs mois de vente

Les documents de bord renvoyaient à un certain Michaël de Battincourt qui logeait les deux premiers. Enfin, un quatrième homme, habitant dans la rue de Robivaux à Virton, âgé de 38 ans, se tenait sur le trottoir à côté du véhicule à Virton. Une perquisition menée dans l’appartement à Battincourt a permis de découvrir de la cocaïne, de l’héroïne et huit GSM. En instance, Aziz Ben Ahmed, en état de récidive légale, a écopé de trois ans de prison et 24 000 euros d’amende.

Mohamed Ben Khadi, qui fait défaut, a écopé d’un an de prison et 8 000 euros d’amende. Le propriétaire de l’appartement a également écopé d’un an de prison et 8 000 euros d’amende. Quant à l’homme qui se trouvait à côté de la voiture, il a écopé de six mois de prison et 8 000 euros d’amende, mais avec un sursis d’une durée de trois ans pour la prison et les sept huitièmes de l’amende. Selon le parquet général, Aziz Ben Ahmed aurait commencé à vendre dès le 15 juillet 2022.

Cette date a été choisie à la suite du témoignage d’un client qui a expliqué lui avoir acheté de la drogue à partir de cette période. La cour a également décidé de retenir la date du 1er août comme débit de la vente de stupéfiants. La cour a confirmé la peine prononcée en instance.