Tapages nocturnes: les mesures de lutte prolongées sur la commune d’Aubange

Bien sûr la consommation d’alcool reste autorisée dans le cadre d’événements organisés en accord avec la Ville d’Aubange, tels des brocantes, marchés et autres manifestations.

Le bourgmestre François Kinard avait pris une ordonnance de ce type au cours de l’été. Cette ordonnance, avec accord unanime du conseil communal, est donc prolongée.

"On s’est inspiré de Schaerbeek et d’autres communes de ce type, explique le mayeur. L’ordonnance n’est pas spécialement parfaite, il faut bien l’admettre. On peaufinera cette version les prochaines années, mais elle a tout de même permis à la police de remettre de l’ordre au Joli Bois ou au quartier Pesch à Athus, où il y a eu des débordements lors de rassemblements où l’alcool coule parfois à flot. Il y a eu des apaisements, peut-être aussi à cause du mauvais temps en août. "

Au vu du beau temps qui s’annonce, il n’est sans doute pas inutile de prolonger l’ordonnance. L’idée étant d’empêcher ces rassemblements intempestifs et bruyants, qui troublent la quiétude des riverains. "Cette ordonnance devrait repasser chaque année au conseil, en mai ou en juin", ajoute le bourgmestre.

Le conseiller Dany Lucas (min.) demande si la situation s’est améliorée grâce aux contrôles ou à l’ordonnance ? "La zone de police a pu se rendre sur place de manière plus préventive avec cette ordonnance à la main, répond le bourgmestre. Et elle permet de verbaliser. Cela n’empêche qu’il y a encore eu des échauffourées il y a 15 jours, au Joli Bois." Pas facile en effet pour la police d’intervenir quand il y a une quarantaine de personnes sur place.

Battincourt: la rue des Sept Fontaines réaménagée

La rue des Sept Fontaines à Battincourt va connaître un sérieux relifting. L’échevin Vivian Devaux détaille les travaux: réaménagement complet de la voirie et des accotements, avec bordures, avaloirs et trottoirs, aménagement de zones pavées au niveau des carrefours, piste cyclable suggérée (bande ocre). Une gaine pour la pose de la fibre optique est également prévue. Le tout pour un coût de 1,13 million€ TVA comprise. "C’est 10% en plus que la première estimation, et c’est dû principalement à l’évacuation des terres ", explique l’échevin.

Le réseau de distribution d’eau en fonte devra être remplacé par la SWDE. Le chantier ne se fera donc pas avant que la SWDE intervienne, soit pas avant 2024.

Bonne nouvelle pour les amoureux de la nature: le beau marronnier qui trône au milieu de la route sera bien conservé, apprend-on suite à une question de Luc Weyders. "Une aire de repos sera aménagée à cet endroit", précise l’échevin Vivian Devaux.

Vite dit

Nouveau hall des sports

La Ville d’Aubange a bien reçu une promesse ferme de subsides de 2,5 millions€ pour transformer l’ancienne piscine d’Athus en hall omnisports (coût total estimé à 8,56 millions€). Le chantier débutera le 15 octobre et devrait se terminer en mai 2024. La nouvelle piscine devrait être finalisée le 27 novembre, mais n’ouvrirait ses portes au grand public qu’en janvier.

Les Poussins dans le rouge

L’ASBL Les Poussins (crèche et accueil extrascolaire) enregistre un déficit de 20 450 € en 2022, malgré une intervention communale supplémentaire de 79 000 €. En 2021, le mali était de 42 000 €, alors que les deux années précédentes étaient dans le vert. L’objectif est bien de retrouver un équilibre, explique l’échevin Christian Binet. Comment ? Via une réduction de personnel. Les CDD ne sont pas renouvelés, afin qu’il y ait une puéricultrice pour 7 enfants, et non 5 comme c’était le cas.

Plan communal de mobilité

Suite à l’enquête publique, le plan communal de mobilité n’a pas changé. La Ville a reçu 23 questions et remarques, concernant principalement la mise à sens unique d’une partie de la grand-rue à Athus. Mise à sens unique qui ne sera pas d’application avant un éventuel dédoublement de l’avenue de l’Europe. Abstention de Brigitte Cordonnier (min.).

Aubange: de nouveaux noms de rue

La Ville est obligée de renommer toute une série de rues qui comportent des appendices. Au zoning d’Aubange, quatre portions de route de l’avenue Champion s’appelleront bientôt rues Marie Curie, Nizette (prolongement de la rue Nizette existante), Mercator et Albert Einstein.

Un appendice de l’actuelle rue Nizette doit être renommé, et se dénommera impasse des Hérissons.