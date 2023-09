Vivalia 2025 : “Nous sommes ouverts aux propositions des communes pour autant qu’elles soient réalistes”

” Nous ne céderons pas au chantage de la Ville d’Arlon, explique-t-il. Nous sommes ouverts aux propositions pour autant qu’elles soient réalistes. Nous attendons de la part des communes des propositions d’activités complémentaires, comme le développement d’une clinique thématique centrée sur l’une ou l’autre pathologie, un projet de médecine scolaire ou encore une activité médicale en lien avec les services du CPAS.”

Réunis mardi, les membres du conseil d’administration de Vivalia ont pris connaissance de l’intention de la Ville d’Arlon de se réserver le droit de déposer, devant le Conseil d’État, un recours à titre conservatoire à l’encontre du permis octroyé pour le futur CHR centre sud à Houdemont.

Le CA a réaffirmé sa volonté ferme de poursuivre et de concrétiser le projet Vivalia 2025 suivant le modèle qu’il avait validé au printemps et qui a ensuite été déposé à l’AVIQ le 15 avril dernier, dans le cadre du second plan à la construction de la Région wallonne.

” Ce modèle prévoit un maillage des soins articulé autour de deux hôpitaux aigus, l’un à Marche-en-Famenne, l’autre à Houdemont, dans la commune d’Habay, rappelle le CA. Ces hôpitaux travailleront en complémentarité avec un ensemble de Centres de Santé et de Proximité.”

Le conseil d’administration a, par ailleurs, réaffirmé sa volonté de définir, en concertation avec les communes concernées, les activités complémentaires à celles offertes par ces Centres de Santé et de Proximité et qui pourraient ainsi permettre de constituer de véritables pôles de santé non hospitaliers offrants de multiples services et prestations à la population. Il en va de même pour la localisation de ceux-ci ainsi que pour la réaffectation des sites hospitaliers appelés à disparaître à terme.

De son côté, le bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus, persiste et signe. “Nous avons fait des propositions à Vivalia, à savoir que la clinique d’Arlon devienne un centre de revalidation et qu’un hôpital de jour soit maintenu suivant des modalités qui restent à définir. La réunion de concertation qui devait avoir lieu au lendemain du conseil communal a été reportée. Nous attendons des nouvelles du gouverneur. Un accord doit être conclu avant la mi-septembre. Dans le cas contraire, le recours sera introduit.”