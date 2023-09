Deuxième marathon du tri du 15 septembre au 15 octobre : “Nous devons encore faire mieux”

”Le résultat du premier marathon du tri démontre que nous devons encore faire mieux, souligne Marie-Noëlle Minet, chargée de communication. Trier les déchets et les jeter dans la bonne poubelle est non seulement obligatoire, mais aussi essentiel pour préserver notre environnement. C’est en effet grâce au tri que nous réalisons que nos déchets peuvent, en tant que matière première secondaire, servir à la fabrication de nouveaux objets. Ce recyclage est fondamental, car il permet d’économiser nos ressources naturelles et de préserver ainsi notre environnement.”

À partir du 15 septembre, les contrôles qualité seront intensifiés. Avant que le camion de collecte ne passe, les équipes d’Idélux Environnement effectueront des vérifications pour s’assurer que les règles de tri sont respectées. À la suite de ces contrôles, les citoyens qui ont trié correctement leurs déchets recevront une carte verte dans leur boîte aux lettres. Dans le cas contraire, un autocollant rouge sera apposé sur le sac-poubelle ou le duo bac. Un feuillet explicatif sera déposé dans la boîte aux lettres afin de préciser les erreurs de tri constatées.

Les déchets mal triés seront laissés sur place et, après un deuxième tri, seront présentés à la prochaine collecte. Dans le cas spécifique de déchets mal triés regroupés devant un immeuble à appartements, il est évidemment difficile de savoir à qui appartiennent précisément les déchets refusés. C’est pourquoi les équipes d’Idélux Environnement déposeront un message à tous les résidents invitant chacun à vérifier si les déchets refusés sont les siens et si tel est le cas, à retrier ses déchets pour la prochaine collecte. L’objectif principal de ces contrôles est avant tout de sensibiliser les citoyens par un contact direct.