Découvrir le patrimoine avec des yeux d’enfants ces 9 et 10 septembre

À Arlon, un circuit basé sur des cartes postales anciennes, adapté aux enfants et adolescents débutera devant la statue du Cerf bramant. Il passera par le musée Gaspar, l’église Saint-Martin, la place Léopold, la Grand-Rue, le vieux quartier et se clôturera à l’église Saint-Donat. Le parcours permettra de visualiser la configuration de la ville et de découvrir Arlon au 19e s. Circuits guidés, les deux jours, à 14 heures.

À Bastogne, une découverte ludique du Mardasson, ponctuée d’ateliers, de jeux de piste et d’activités pédagogiques, sera proposée. Les membres du Conseil des Jeunes feront découvrir, les deux jours de 10 à 18 heures, aux jeunes et à leur famille le patrimoine matériel et immatériel de la commune de Bastogne. Situé sur la colline du Mardasson, ce monument, en forme d’étoile à cinq branches, fait référence au drapeau américain.

À Florenville, énigmes et questions guideront les jeunes le long d’un parcours tracé dans le village de Martué. De belles histoires à découvrir à travers des bâtiments classés comme la chapelle Saint-Roch et la croix de justice. Une activité ludique et une manière amusante d’apprendre aux plus jeunes l’histoire et la vie de leurs ancêtres. Samedi et dimanche, à 10h, pour les 8-11 ans, à 14 heures, pour les 12-14 ans.

À Habay, les enfants et adolescents se glisseront dans la peau d’un archéologue. La villa de Mageroy les accueillera dans les vestiges de son ancien domaine agricole de l’époque romaine, fouillé et étudié toute l’année par une équipe d’archéologues. Pour les parents, le site est libre d’accès. Ils peuvent bien entendu aussi accompagner leurs enfants. Ateliers enfants, samedi et dimanche, à 10 heures et 14 heures ; jeux, samedi à 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30.

À Marche-en-Famenne, un espace game sera proposé à la tour de la Juniesse, l’un des derniers vestiges des fortifications médiévales de la Ville. Les participants seront enfermés en 1330, date à laquelle a Ville fut assiégée. Ils auront 60 minutes pour trouver la sortie. La milice armée et ses arbalétriers seront sur pied de guerre. Du haut de la tour, ils observeront les allées et venues des ennemis. Les jeunes devront résoudre les énigmes du temps et déjouer les pièges des assaillants. Samedi et dimanche de 10 à 16 heures.