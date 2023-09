D’un côté, Me Benjamin Dethier qui défend les intérêts de la partie civile, victime de multiples harcèlements suite à une séparation.

En face, Me Didier Bernard défendant le prévenu, un père de famille de 47 ans de Bertrix, ancien conducteur de train. Ce dernier est poursuivi pour avoir porté des coups à son ex-épouse, dont une tentative de strangulation, en octobre 2021, alors que le mari voulait revenir dans sa maison.

"Je l’ai seulement repoussée. Je n’ai jamais été violent avec ma femme. Elle a la peau qui rougit facilement !", répond le prévenu. "Mon client a seulement écarté sa femme. Le document médical ne peut prouver qu’il y a eu tentative de strangulation. Pour cette prévention, vous devez l’acquitter au bénéfice du doute", plaide Me Bernard.

Il la suit jusque Bruxelles

Mais il y a dans le dossier toute une série, impressionnante, de faits de harcèlement, relevés un à un par le substitut du procureur du roi Julien Docquier.

Le prévenu suit en particulier tous les déplacements de sa fille mineure qui sort avec un petit copain de Bertrix. Le père la prend en photo avec le jeune homme, il les filme en vidéo, il filme la maison des beaux-parents, il l’attend sur le parking de l’école.

"C’est normal que je m’intéresse à ma fille et à ses fréquentations. Elle est mineure d’âge", dit le prévenu. "Sa fille découche à 15 ans chez son copain. Le papa veut avoir des infos sur sa fille, quoi de plus normal ?", renchérit Me Bernard.

Pour le magistrat du ministère public, le comble est atteint lorsqu’on découvre que le prévenu a placé un traceur de GPS, avec sa carte SIM, dans la calandre de la voiture de son ex-épouse. Comme cela, il sait constamment où elle est. La dame s’est ainsi retrouvée dans un restaurant à Bruxelles et son ex-mari a été surpris de prendre des photos devant l’établissement ! Pour les faits de harcèlement et coups, le parquet réclame une peine d’un an de prison et 200 € d’amende.

Et jusqu’en Turquie

Alors que le prévenu semblait dire qu’il s’était réconcilié avec sa fille mineure et avait même passé avec elle de bons moments cet été en Turquie lors d’un rassemblement familial, Me Benjamin Dethier et le fils du prévenu contestent cette version. Le prévenu a rejoint sa famille sur leur lieu de vacances alors qu’il n’y était pas invité.

"On lui a dit plusieurs fois en Turquie qu’il ne pouvait plus s’approcher de nous et on a dû appelé la police pour lui signifier ", précise même le fils aîné. Des faits, nouveaux, qui feront l’objet de débats le 5 octobre à Neufchâteau.