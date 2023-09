300 adultes s'alphabétisent grâce à Lire et Écrire Luxembourg

"Lire et Ecrire Luxembourg propose des formations à l’alphabétisation au public adulte dès 18 ans, explique Vanessa Deom, responsable de projets au sein de l’association. Celles-ci sont décentralisées à travers toute la province de Luxembourg via 9 antennes ; ce qui représente 25 groupes. En tout, nous accueillons 300 personnes." Pour remplir ses missions, Lire et Ecrire Luxembourg fonctionne avec une équipe de 17 formateurs. Dont Alphonse Murego qui intègre une sensibilisation au numérique dans ses ateliers.

"Au sein de nos formations, nous veillons à l’acquisition du savoir de base ; à savoir, lire, écrire, calculer et communiquer mais aussi désormais l’approche numérique, souligne le formateur. Qu’on le veuille ou non, nous n’y échappons plus. Nous ne sommes pas là pour apprendre l’informatique mais bien la façon d’aborder le numérique au quotidien comme aux guichets de gare ou à la banque."

Des gestes encore plus simples restent aussi des obstacles lorsque l’on ne sait pas lire.

"Maintenant grâce à la formation je peux utiliser mon téléphone", témoigne Mohammed, l’un des apprenants.

Un pont vers l’emploi

Lire et Ecrire propose également une formation spécifique au permis de conduire permettant ensuite de passer un examen adapté. Une intégration étant parfois un sésame sur le marché de l’emploi. L’association est aussi un pont vers des formations qualifiantes pour les métiers de la boucherie et d’aide-ménager/ménagère social(e).

Selon les statistiques, un adulte sur dix ne sait pas lire et/ou écrire en Belgique. L’association ne touche qu’une partie du public à qui elle pourrait s’adresser. La population d’origine étrangère se tournera plus facilement vers l’association que la population originaire de Belgique. Car il y une sorte de gêne.

"J’ai le souvenir d’une dame qui est venue nous trouver afin que son mari suive une formation, confie Noëlle Van Aerschodt, l’une des apprenantes. Un jour, il s’est trompé dans les médicaments qu’il devait prendre car il ne savait pas lire ce qu’il y avait sur la boîte. Il est venu finalement suivre des ateliers. Mais assez loin de chez lui car il ne voulait pas que cela sache." Pour sensibiliser le grand public, Lire et Ecrire Luxembourg est en train de monter une exposition qui sera visible à Libramont en 2024. Et au mois de juin, les "12h de lecture" seront organisées à Virton afin de mettre en avant la collection de romans La Traversée, initiative portée par Lire et Ecrire Luxembourg.