Pénurie de médecins généralistes : une soirée d’information sur les études de médecine

Pour la deuxième année consécutive, en partenariat avec Vivalia, la Province de Luxembourg et Santé Ardenne proposent aux élèves de 5e et 6e secondaires qui le souhaitent de découvrir l’envers du décor aux côtés de différents services hospitaliers : chirurgie, pédiatrie, radiologie, etc. L’occasion de découvrir comment fonctionne un hôpital, de quoi sont faites les journées de médecins spécialistes et d’en apprendre un peu plus sur les très nombreuses professions que couvre le mot “médecin”.

Cette action s’inscrit dans le cadre des actions menées depuis 2016 par l’ASBL Santé Ardenne et la Province de Luxembourg afin de lutter contre la pénurie de médecins généralistes. Inscription nécessaire pour recevoir le lien de la séance d’informations en ligne à info@santeardenne.be