”CAP sur l’Emploi” pour dix jeunes à Neufchâteau

Cette initiative est née d’un double constat : d’une part, il est de plus en plus difficile de recruter du personnel, d’autre part, les jeunes ont de plus en plus besoin de trouver du sens et de s’épanouir dans leur job. Décision a été prise de permettre à 10 jeunes d’être accompagnés activement vers un épanouissement professionnel dans la région.

Le contenu de cette formation ? “La méthode rapide et super boostante “CAP sur l’Emploi' vise à décrocher un job qui va donner du plaisir au quotidien, explique Sophie Samray, cofondatrice de EME Neufchâteau. Cette formation de 10 jours sera répartie sur cinq semaines et demie. Les jeunes en apprendront plus sur eux-mêmes et leurs envies professionnelles. Nous leur fournirons les outils pour rédiger un CV ainsi que des lettres de motivation efficaces, prendre le téléphone pour décrocher un entretien d’embauche. Chaque participant prendra contact avec une centaine d’entreprises afin de pouvoir se rendre directement dans ces entreprises et s’y présenter.”

Selon Sophie Samray, cette méthode a déjà fait ses preuves avec un taux de 80 à 90 % de réussite. “Nous sommes spécialisés depuis 20 ans dans l’accompagnement des particuliers et des entreprises, poursuit-elle. Une aide est apportée pour favoriser le bien-être, le sens et l’efficience au travail comme dans la vie privée. Grâce à une approche concrète, efficace et rapide, le meilleur de l’apprenant est révélé pour lui permettre d’aller de l’avant. Nous accompagnons, en moyenne, 300 personnes par an. La formation sera donnée dans nos locaux situés à proximité d’Habitat +.”

Jean-Philippe Piron, administrateur délégué d’Habitat + indique, pour sa part, que depuis plusieurs années, sa société tient à s’engager d’un point de vue sociétal et a déjà soutenu différents projets dans la région de Neufchâteau. Cette année, c’est en finançant l’entièreté de la formation "CAP sur l’Emploi" qu’il s’engage pour aider les jeunes de la région à décrocher un job.

Deux séances d’informations sont organisées dans les locaux d’EME les 15 et 29 septembre à 9 h 30. La formation proprement dite débutera le 16 octobre. Plus de renseignements et inscription au 0479/68.18.49 ou 0497/48.21.69 - info@eme-conseil.be