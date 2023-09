Accident grave à Latour (Virton) : deux personnes grièvement blessées

Un accident grave est survenu, dimanche vers 16 heures, à Latour dans la commune de Virton. Une moto et un tracteur sont entrés en collision. Le motard et sa passagère ont été grièvement blessés, lui a été transporté à l’hôpital d’Arlon, elle a été conduite à la clinique de Libramont. Les pompiers de Virton et Etalle se sont rendus sur place. Le parquet a désigné un expert pour éclaircir les circonstances de l’accident.