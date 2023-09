On a retrouvé dans le coffre des voleurs, un congélateur dont le contenu en train de dégivrer!

Dans la soirée de jeudi, des habitants d’une maison d’un quartier de Bertrix ont aperçu deux hommes dans le jardin de la maison voisine. Ceux-ci étaient occupés à voler une tondeuse. Ils ont alerté le voisin et ils ont pu relever ensemble le numéro de la plaque d’immatriculation. L’auto des deux voleurs, immatriculée en Roumanie, a été repérée sur l’E411 un peu plus tard par la police de la route qui a trouvé à son bord toutes sortes d’objets volés dont des pneus et aussi… un congélateur dont le contenu était en train de dégivrer! Les deux hommes, de nationalité roumaine, ont été bien sûr interpellés et ils seront présentés devant le juge d’instruction par le Parquet Luxembourg. Outre le vol qualifié à Bertrix, un autre vol commis à Longlier par eux a pu être élucidé grâce au butin retrouvé dans leur auto. Ils risquent d’être poursuivis aussi pour association de malfaiteurs, vols divers en bande, etc.