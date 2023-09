Pénurie de chauffeurs de bus et de cars : “Des circuits scolaires sont suspendus”

À Yvoir, l’entreprise familiale “Autocars et voyages Deblire” est à la recherche de trois chauffeurs. “Depuis la fin de la crise sanitaire, la demande de voyages en car a fortement augmenté mais nous ne savons pas y répondre car nous n’avons pas de chauffeur, explique Guerric Deblire, gestionnaire. Côté transport scolaire, un circuit du Tec Liège Verviers a été suspendu pour la même raison. Avec les flexi-jobs dans notre entreprise, nous pourrions plus facilement maintenir au travail les retraités et engager deux à trois chauffeurs supplémentaires.”

L’entrepreneur David Léonard, basé à Barchon, actif lui aussi dans d’autres provinces wallonnes dont le Luxembourg, recherche huit chauffeurs pour le transport touristique et scolaire et les services réguliers. Il souhaite introduire le système des flexi-jobs pour que ses chauffeurs actuels qui sont à la retraite, puissent bénéficier d’un complément de revenus non limités annuellement. “Pour un trajet scolaire en province de Luxembourg, une tâche de seulement quelques heures par semaine, aucun chauffeur n’a été trouvé jusqu’à présent, se désole-t-il.

Quant à la société Transports Penning, dont les dépôts sont situés à Virton, Tintigny, Neufchâteau, Bastogne, Marche et Gedinne, elle travaille à flux tendu et risque de se retrouver, d’un jour à l’autre, en manque de chauffeur. “Nous avons été en sous-effectif pendant trois ans, souligne Christophe Halloy. Depuis quelques semaines, le quota est atteint, mais nous craignons que certains se tournent vers des secteurs où les emplois flexibles sont autorisés.”