Neufchâteau : championnat de ricochets et festivités en plein air

Cette édition 2023 sera placée sous le signe de l’eau et du sport. Le programme a été concocté pour satisfaire tous les goûts et tous les âges. Balades thématiques pour les plus matinaux, et, à partir de 13 h 00, des jeux, des concerts, du théâtre, des ateliers artistiques, des démonstrations de danse, des initiations sportives, des ateliers et expositions, un marché de producteurs et d’artisans, des circuits thématiques et bien d’autres animations seront proposés autour du lac. Des activités multiples et variées qui raviront petits et grands.

Le point culminant de cette après-midi de détente sera sans conteste le championnat de Belgique de ricochets. Un championnat organisé pour la toute première fois en Belgique. Cette compétition ouverte à tous débutera à 15 h 30 et se déroulera au bord du lac. Les plus beaux lancés sur la pièce d’eau seront récompensés.

Intéressé (e) ? Les inscriptions seront ouvertes le jour de la fête. Les personnes qui souhaitent tout simplement être témoin de cette compétition inédite en Belgique et soutenir leurs favoris sont également les bienvenues.

La magie se poursuivra en soirée avec un concert du groupe Trivelin dès 18 heures, suivi d’un défilé aux lampions au crépuscule. Cette procession lumineuse partira du vignoble jusqu’à la plage de la Base de loisirs. Un spectacle aquatique, annoncé comme “à couper le souffle” clôturera cette journée de festivités. Ce n’est pas tout ! À partir de 20 h 30, des fontaines dansantes émerveilleront le public par leurs jeux d’eau et de lumière, et leur accompagnement musical.