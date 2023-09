Les travaux qui débuteront ce 25 septembre concernent la nationale entre le giratoire (dit “de la Victoire”) situé au carrefour formé par la nationale avec la N85/avenue de la Victoire et le carrefour formé avec la route du Pétrai et la voie du Point d’Arrêt (non compris). La couche supérieure du revêtement de ce tronçon sera réfectionnée sur près de 4,5 km.

Le tronçon compris entre Verlaine et Recogne fera également l’objet de chantiers de réhabilitation. Cependant, il faut savoir que, contrairement au tronçon Neufchâteau Verlaine, pour lequel un entretien simple (raclage pose) suffit, la N40 entre Verlaine et Recogne nécessite une réhabilitation en profondeur et la réalisation d’aménagements cyclo-piétons. Les travaux sur ce tronçon sont donc prévus en deux temps : d’abord Lamouline-Recogne (qui comprend les traversées de Lamouline et Recogne) et pour lequel le marché pour l’exécution des travaux sera lancé prochainement, puis Verlaine-Lamouline (qui comprend la traversée de Verlaine), et pour lequel le marché pour l’étude de la réhabilitation a été lancé dernièrement.

Modifications des conditions de circulation

Afin de minimiser l’impact sur la circulation et d’assurer l’accès aux commerces durant l’ensemble du chantier, les travaux s’organiseront en plusieurs phases.

· Du lundi 25 septembre au vendredi 29 septembre, la circulation entre le giratoire situé au carrefour N40-N85/avenue de la Victoire et le carrefour N40-route du Pétrai-voie du Point d’Arrêt (non compris) sera possible uniquement en direction de Neufchâteau avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h :

· Les usagers circulant en direction de Verlaine seront déviés via la N85, et l’E411/A4 via les échangeurs n° 27 “Neufchâteau” et n° 26 “Verlaine”.

La pose de l’hydrocarboné sera réalisée la nuit du 28 au 29 septembre pour limiter les désagréments aux usagers et commerces. Durant cette phase, il sera impossible d’accéder aux commerces.

· Du lundi 2 octobre au vendredi 6 octobre :

· En direction de Neufchâteau, une voie sera maintenue avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h entre Verlaine et le zoning de Semel. Au-delà du zoning, la circulation s’effectuera selon les conditions de circulation habituelles.

· En direction de Verlaine, la circulation sera possible uniquement entre le giratoire situé au carrefour N40-N85/avenue de la Victoire et le zoning de Semel.

La nationale sera donc fermée à la circulation, vers Verlaine, entre le zoning de Semel et le carrefour N40 -route du Pétrai-voie du Point d’Arrêt (non compris). Les usagers seront déviés via la N85, et l’E411/A4 via les échangeurs n° 27 “Neufchâteau” et n° 26 “Verlaine”.

· Du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre, la circulation entre le giratoire situé au carrefour N40-N85/avenue de la Victoire et le carrefour N40-route du Pétrai-voie du Point d’Arrêt (non compris), sera possible uniquement en direction de Verlaine avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h :

· Les usagers circulant en direction de Neufchâteau seront déviés via la E411/A4, via les échangeurs n° 26 “Verlaine” et n° 27 “Neufchâteau”, et la N85.

· Du lundi 16 octobre au vendredi 20 octobre :

· En direction de Verlaine, les usagers circuleront toujours sur une voie entre le giratoire situé au carrefour N40-N85/avenue de la Victoire et la fin du zoning de Semel avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h. Au-delà du zoning, la circulation s’effectuera selon les conditions de circulation habituelles.

· En direction de Neufchâteau, la circulation sera possible uniquement entre le carrefour N40-route du Pétrai-voie du Point d’Arrêt (non compris) et le zoning de Semel ;

La nationale sera donc fermée à la circulation, vers Neufchâteau, entre le zoning de Semel et giratoire situé au carrefour N40-N85/avenue de la Victoire. Les usagers seront déviés via l’E411/A4 via les échangeurs n° 26 “Verlaine” et n° 27 “Neufchâteau”, et la N85.