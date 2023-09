Un village marocain sinistré aidé par l’Institut Notre-Dame d’Arlon

Depuis huit ans, chaque mois de mai, Imoulass et les villages avoisinants reçoivent la visite d’un groupe de professeurs et d’élèves de rhéto de l’INDA (Institut Notre Dame d’Arlon). "C’est un voyage solidaire, explique Nathalie Bertrand, une enseignante qui s’y est rendue plusieurs fois. Nous amenons aux enfants des villages du matériel scolaire, du matériel de sport, mais aussi des médicaments. Pendant notre séjour, nous participons à des travaux qui améliorent un peu leur vie. On aide à la construction d’une route, d’un escalier ou d’une école pour les femmes analphabètes. En contrepartie, ils nous offrent une hospitalité sommaire, mais surtout un accueil chaleureux, une expérience formidable qui nous fait réfléchir sur le sens de la vie."

On veut aider, mais comment ?

Hier sur le temps de midi, quelques professeurs se sont réunis dans une classe. Plusieurs élèves du voyage de l’année dernière, Lucie, Juan, Elena, Louise-Anne, Noémie se sont joints à eux, malgré le fait qu’ils ne sont plus scolarisés dans l’enseignement secondaire. Un contact téléphonique poignant a été établi avec Mehdi, leur contact sur place. Un dialogue émouvant où l’enseignant de Taroudant a décrit les conditions de vie des sinistrés. "Le plus terrible, explique Mehdi, c’est la disparition de leur logement. Ils dorment dans la rue, ils ont besoin de tentes et de couvertures. Le pire, c’est que dans la montagne, la nuit, il fait terriblement froid, sans compter les chiens et les animaux qui errent dans ces régions et qui sont affamés. La météo annonce de la pluie à partir de vendredi, cela va être catastrophique."

Professeurs et élèves veulent se mobiliser. "Je voudrais sauter dans le premier avion pour aller les secourir, dit Juan. Mais une fois sur place, que pourrais-je faire ?" Tous se sentent dans l’obligation de faire quelque chose, mais se trouvent tellement démunis devant la complexité du problème. "Ce qui est certain, assure le professeur Jean-Jacques Guiot, c’est que nous y serons à nouveau au mois de mai, et que nous devons agir dès maintenant. Que notre présence leur vienne en aide en fonction de leurs besoins." Visiblement, ils seront tous du prochain voyage.