Annie Nevraumont, de Bouillon, participe à l'initiative de Pink Ribbon en souvenir de sa soeur décédée

Et parmi eux, on retrouve celui d’Annie Nevraumont, une Bouillonnaise. Annie Nevraumont a perdu sa sœur, Sonia, voici un peu plus d’un an. Décédée des suites d’un cancer du sein en avril 2022, celle qui était unanimement appréciée dans la région continue à vivre dans le ruban conçu par sa sœur. "Déjà, je tiens à dire qu’il s’agit d’une très belle initiative, raconte Annie Nevraumont. Après le décès de Sonia, cette initiative tombait au bon moment. Et le ruban, Sonia, elle le portait toujours sur elle."

Et au moment de se lancer dans la création de son ruban, Annie Nevraumont n’a pas dû réfléchir très longtemps . "Avant de décéder, ma sœur avait écrit une phrase qui disait qu’il ne fallait jamais se décourager. Et qu’au moment où la chenille pensait que le monde était fini, elle se transformait en papillon, commente Annie Nevraumont. Cette phrase est ressortie et c’est venu naturellement pour ce ruban. C’est une manière de lui rendre hommage et de poursuivre son histoire. Car même si elle est décédée, elle n’aurait pas voulu que tout se termine. Et si cela peut encourager des personnes à effectuer des dons, ce sera une bonne chose."

Si les dons sont déjà nombreux, ils sont, malheureusement, loin d’être suffisants. "On ne s’imagine pas de toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie, poursuit Annie Nevraumont. Et c’est au moment où vous êtes confrontés à cela que vous vous en rendez vraiment compte. Grâce aux dons et au traitement expérimental qu’elle a pu suivre, Sonia a vécu plusieurs années. Elle a eu une rémission pendant cinq ans. Elle a pu avoir des années de bonheur, ce qui n’aurait pas été possible sans la recherche. Donc, il faut donner et continuer à donner."

Notons que les témoignages courageux et ces motifs pleins de sens peuvent être consultés sur le site web de Pink Ribbon. Chacun peut y soutenir son ruban préféré en faisant un don, et contribuer ainsi à la lutte. À l’heure d’écrire ses lignes, plus de 3 500 € avaient déjà été récoltés.

www.pinksupport.pink-ribbon.be