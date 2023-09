René Collin : “Après 42 ans de responsabilités politiques, je laisserai la place aux jeunes”

” Il ne faut pas y voir de la lassitude, ni du découragement : je reste passionné par la politique, explique-t-il. L’an prochain, je totaliserai 42 ans de responsabilités quasi en permanence dans l’exécutif. Avant de devenir ministre, pendant 5 ans, j’ai exercé les fonctions d’échevin, président de CPAS et bourgmestre d’Erezée. J’ai aussi siégé au conseil provincial, comme conseiller, puis député. L’an prochain, je laisserai la place aux jeunes : la relève est bien présente dans les rangs des Engagés. Je connais pas mal de jeunes passionnés eux aussi et déjà très populaires. Je participerai à l’élaboration des listes.”

Le Marchois reconnaît que la création des réseaux sociaux est l’un des grands changements qui a marqué la vie politique. “C’est la meilleure et la pire des choses. En effet, ils permettent de communiquer avec tout le monde et d’échanger des informations, et dans le même temps, ils alimentent la désinformation. Des anonymes cultivent la méchanceté plutôt que le dialogue.”

René Collin se souvient qu’il y a dix ans, presque jour pour jour, il a subi cinq pontages. “Je pourrais continuer mais si je le faisais ce serait à fond. Je souhaite être attentif à ma santé et vivre autrement en consacrant plus de temps à mes proches et aux activités que j’apprécie comme la lecture, le vélo et la marche.”

Depuis l’annonce de son retrait de la vie politique l’an prochain, le Marchois a déjà reçu de nombreux messages de sympathie. “J’en ai informé Maxime Prévot, Benoît Lutgen et François Huberty, le nouveau président provincial des Engagés. Ils m’ont dit qu’ils comprenaient ma décision.”