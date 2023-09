René Collin s’est présenté pour la première fois aux élections communales en 1982 à Erezée. Élu conseiller communal, il accédera ensuite au mayorat, puis deviendra ministre et député provincial.

En 2003, il accède à la présidence provinciale du cdH, succédant au Marchois Philippe Hanin. En décembre 2022, il passe la main à François Huberty lequel devient président provincial des Engagés.

En 2024, René Collin fêtera ses 66 ans et aura 42 ans de responsabilité politique au compteur. "Il y a dix ans, j’ai subi cinq pontages. Grâce au cardiologue, à ceux qui m’ont soigné, j’ai passé le cap et suis reparti en bonne forme. J’y pense tous les jours. J'ai décidé de vivre plus calmement, de profiter de la vie autrement et de donner mon temps à mes proches", confie-t-il à nos confrères.