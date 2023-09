D’un Coworking et un Fablab vers un Tiers-lieu : l’e-Square de Marche-en-Famenne en pleine mutation

Comment franchir cette étape ? La Ville et l’ASBL précitée ont répondu à divers appels à projets tant européens que wallons et ont obtenu des subsides permettant de mettre en œuvre cette politique de développement.

Le budget alloué par la Région wallonne, soit un montant de 661 200 €, permettra d’une part, d’animer et de développer le lieu, d’autre part, de réaliser des travaux d’aménagement et d’équipement pour qu’il rentre dans les nouveaux standards d’espace de travail. Côté Feder, 373 630 € ont été alloués pour le programme e-Cube et 1 080 060 € pour la rénovation énergétique du bâtiment.

À partir de fin septembre, l’IFAPME proposera au sein du Tiers-lieu trois formations spécifiques en lien avec les thématiques proposées afin de tisser et agrandir son partenariat avec le Ville de Marche, à savoir décorateur d’intérieur, conseiller en image et marketing digital.

Dès janvier 2024, le premier étage accueillera certains services de la Ville liés aux thématiques précitées. L’EPN prendra ses quartiers au sein du bâtiment ainsi que les services informatiques, transition écologique et numérique, Plan de cohésion sociale, Agence de Développement Local et les services liés à la prévention.

Au total, plus de trente agents communaux y prendront leurs quartiers. Ils renforceront la communauté déjà existante d’entrepreneurs à demeure comme Creative Film et Nucleid. D’un point de vue bâti, différentes études sont en cours afin d’inscrire le bâtiment dans une démarche de transition écologique. La Ville a rentré un dossier au Fonds ING pour des Bâtiments Durables afin de pouvoir végétaliser l’une des façades.