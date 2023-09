Le Centre de rééducation fonctionnelle (CRF) La Cordée fête son 5e anniversaire à Libramont

Plusieurs fois par semaine, un travail de fond est effectué avec les divers professionnels présents dans le centre.

Agréé par l’AVIQ

Deux accompagnements sont proposés aux usagers. "Nous pouvons travailler à la fois sur l’individuel et le collectif, explique Valérie Robin, coordinatrice thérapeutique. L’aspect socioprofessionnel, le travail sur la famille, l’estime de soi, la socialisation et de nombreux échanges sont ainsi travaillés. Les habiletés sociales, indispensables pour la vie en société, sont également travaillées chez certains usagers. Le but étant également de reprendre goût à la vie en société."

Les usagers sont suivis pendant plusieurs mois, au minimum trois jours par semaine ou plus suivant le travail à effectuer. Agréé par l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ), le centre est accessible financièrement pour tous les usagers. "Le CRF de Libramont est le seul de la province de Luxembourg, poursuit Valérie Robin. Nous sommes donc conscients que l’accessibilité au site, dû à des difficultés de transport, peut freiner ou empêcher des personnes à venir chez nous. Libramont a néanmoins été choisi pour sa position centrale et sa proximité avec la ga re."

À la Cordée, on trouve autant d’hommes que femmes dans les usagers et la moyenne d’âge se situe entre 30 et 40 ans.

Un livre de témoignages publié chez Weyrich le 20 septembre

Pour fêter son cinquième anniversaire, le CRF La Cordée, l’équipe et les usagers du centre sortent un livre intitulé Santé mentale entre croyances et préjugés, Récits au quotidien.

Publié aux éditions Memory et disponible à partir du 20 septembre, cet ouvrage reprend plus d’une quarantaine de témoignages d’usagers, familiers et professionnels de la santé du CRF La Cordée. "L’objectif est de donner la parole à toutes ces personnes pour partager leur quotidien, explique Valérie Robin. La psychiatrie est encore un mot qui fait peur à de nombreuses personnes. Découvrir ces témoignages, c’est la volonté d’ouvrir les frontières et de montrer que ces personnes ne sont pas des monstres. Mais il y a encore du travail à faire dans ce domaine".

Les témoignages ont été récoltés via des ateliers d’écriture où certains usagers ont préféré garder leur anonymat. La couverture du livre a également été réalisée par les usagers via des ateliers créatifs. "La santé mentale est le quotidien de tout le monde et il est important de rappeler que la dépression est un trouble de celle-ci. Toute personne peut un jour être confrontée à ces soucis, explique Valérie Robin. Cela n’arrive pas qu’aux autres et il est donc important de partager et comprendre le quotidien de ces personnes".

Le livre sera vendu au prix de 10 € à partir du 20 septembre, disponible au CRF La Cordée, 23, rue du Cèdre à Libramont.