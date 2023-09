Mort de Diana Santos près d’Aubange: l’instruction n’est toujours pas terminée annonce le parquet

+ À LIRE | Reconstitution du meurtre de Diana Santos : " Cela a permis une meilleure compréhension "

Pour rappel, le 19 septembre dernier, le corps démembré d’une femme de 40 ans d’origine portugaise avait retrouvé à Mont-Saint-Martin, tout proche de la frontière luxembourgeoise. L’identité de la victime domiciliée à Diekirch avait pu être déterminée grâce à ses deux tatouages et confirmée par une analyse ADN.

Le suspect en détention préventive

Après enquête, un homme âgé de 48 ans avait été arrêté et inculpé. Depuis le 7 octobre dernier, il a été placé en détention préventive. Dans le cadre de cette affaire, le parquet précise qu’une "trentaine de procès-verbaux et rapports ont été dressés par les autorités de police". Une vingtaine d’expertises judiciaires ont également été ordonnées ainsi que des demandes d’entraide judiciaire émises et exécutées à l’étranger, comme au Maroc, en France, en Belgique et en Allemagne.

Le parquet confirme que "d’autres expertises et demandes d’entraide judiciaire vont suivre". Raison pour laquelle, l’instruction "n’est pas encore sur le point d’être clôturée".