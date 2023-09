Organisé un an sur deux pour la rentrée, l’événement revient cette année avec une tête d’affiche qui ravira les Tintinophiles. En effet, pour cette troisième édition, Libramont accueille Jean-Pierre Talbot. L’homme reste, à ce jour, le seul acteur ayant incarné Tintin au cinéma. C’était en 1961 dans “Tintin et le mystère de la Toison d’or” et en 1964 dans “Tintin et les oranges bleues”.

”Tintin est un incontournable. C’était logique de le mettre un jour à l’honneur dans le cadre de notre événement. Nous avons choisi de le faire cette année et de cette manière en raison d’un double anniversaire : le 40e anniversaire de la mort du grand Hergé et les 80 ans de Jean-Pierre Talbot”, explique Jonathan Martin, échevin de la Culture à Libramont.

C’est donc tout naturellement Tintin qui donnera le coup d’envoi de l’édition 2023 de la Quinzaine de la BD, le dimanche 24 septembre. Ce jour-là, à 14 heures, les organisateurs proposent de (re) découvrir en famille le premier des deux films au cinéma de Libramont.

”Après la projection, Jean-Pierre Talbot échangera avec le public sur cette aventure cinématographique qui bouleversa sa vie. Il prendra encore du temps, par la suite, pour les autographes et les photos”, précise l’échevin libramontois.

Il signera les autographes du nom du héros qu’il incarna

Jean-Pierre Talbot se souvient que la première fois qu’il s’est retrouvé en public, habillé en Tintin, il a, très vite, été encerclé par près de 300 personnes, qui lui réclamaient des autographes. Au début, il signait avec mon vrai nom. Mais les admirateurs voulaient la signature de Tintin. Il s’est alors tourné vers Hergé, qui lui a suggéré de répondre à leur demande. Cependant, il a toujours associé la signature de Tintin à celle de Jean-Pierre Talbot par respect pour Hergé.

Une petite exposition, rassemblant des souvenirs personnels de l’acteur, sera présentée dans le hall du cinéma. Parmi ceux-ci, quelques pièces authentiques comme l’une des fameuses barres du bastingage de la Toison d’or, la célèbre orange bleue ou encore la houppette postiche que l’acteur portait dans le second film.

Le lendemain, 150 élèves de l’enseignement communal sont attendus au cinéma pour une projection privée et une rencontre privilégiée avec l’acteur.

La Quinzaine de la BD se déroulera du dimanche 24 septembre au dimanche 8 octobre, avec certains prolongements. Le programme complet est disponible sur la page Facebook de la Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny.