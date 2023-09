Marche-en-Famenne : le piétonnier sera en fête le 23 septembre

Pour rappel, les travaux ont porté sur le renouvellement du revêtement, la pose de nouveaux luminaires, le remplacement du mobilier urbain. Aménagé fin des années 80, le piétonnier avait besoin d’un rafraîchissement et d’un coup de jeune pour rester un élément attractif du centre-ville.

La braderie battra son plein de 10 h 30 et jusque 18 h 30, en musique. De 12 heures à 14 heures, le T8 Brassband fera vibrer le piétonnier avec des reprises générales. À 15 heures, place aux enfants avec le spectacle musical “La petite fille aux tissus”. À 17 heures, un concert de jazz mettra en vedette “A new Dog in the way”, avec le saxophoniste Stéphane Pigeon. De 19 h 30 à 21 h 30, le concert du groupe cover “Back to the 80’s” clôturera les festivités.