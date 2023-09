Créa-Job fête ses 20 ans

”Dans la foulée de l’ouverture de la première antenne, nous avons reçu des demandes de la province de Luxembourg, explique Eve Jumel, directrice de Créa-Job. À l’époque, Philippe Courard nous a informés que des locaux étaient disponibles à Hotton. Nous avons attendu qu’il y ait au moins 20 demandeurs d’emploi. Lorsque ce chiffre a été atteint, l’antenne a ouvert ses portes en 2005 avec l’objectif de développer l’ancrage local et de se faire connaître en province de Luxembourg.”

En 2019, l’antenne luxembourgeoise a pris ses quartiers à Marloie dans la commune de Marche-en-Famenne, au sein de locaux appartenant à Idélux, à côté du Forem. “À Marloie, l’équipe se compose de quatre personnes, poursuit Eve Jumel. Si l’on ajoute les services transversaux, comme la communication et la comptabilité, l’antenne occupe neuf personnes.”

Dans la province, comme ailleurs, les success storys ne manquent pas. Eve Jumel se souvient d’une esthéticienne qui avait peur de se lancer et qui a été soutenue par Créa-Job dans sa démarche. “Elle a continué à percevoir ses allocations de chômage tout en lançant son activité avec notre numéro de TVA et en bénéficiant d’un coaching personnalité. Ensuite, elle s’est installée à son compte et a ouvert son institut de beauté à Nassogne.”

En près de 20 ans, plus de 1200 personnes ont été accompagnées en province de Luxembourg. Plus de 800 personnes ont été formées à Marloie afin d’améliorer leurs compétences entrepreneuriales. En ce qui concerne la couveuse d’entreprises, plus de 600 personnes en ont bénéficié, ce qui, au final a débouché sur la création de plus de 500 entreprises.

La fête du 28 septembre sera l’occasion de mettre en évidence les personnes accompagnées durant toutes ces années, afin qu’elles puissent occuper différents postes, du catering en passant par la photo ou les workshops. “Au début, il n’y avait pas de cadre, il a fallu tout créer. On a tâtonné, essayé, amélioré pour au final aboutir à la structure que nous connaissons aujourd’hui. C’est un réel bonheur d’avoir pu assister à ce développement et bien entendu, nous continuons ce processus d’amélioration continue, cela fait partie de notre ADN”, conclut la directrice.