La jeune Marion, de Gérouville, dans "The Voice Kids Belgium" ce mardi soir : "Je pensais que ça pouvait être cool"

"J'ai entendu la publicité à la radio, et je me suis dit:"Pourquoi pas ?", se souvient la jeune fille. Je pensais que ça pouvait être cool de faire ça et au pire, si je n'étais pas sélectionnée, ce n'était pas grave. J'ai d'abord dû envoyer une vidéo pour que l'équipe de The Voice fasse un premier tri. Ensuite, j'ai passé plusieurs castings, et ensuite, j'ai pu participer aux blinds !"

Une jeune mélomane

Marion consacre beaucoup de temps à la musique tout au long de la semaine. Cours de solfège au ROx, du piano chez une professeure, tout cela fait partie intégrante de la jeune fille. "J'ai commencé il y a plusieurs années le piano déjà, en deuxième primaire. Quant au chant, je chante depuis que je suis toute petite, j'aime en faire souvent. Je n'exprime pas trop mes sentiments, c'est un peu difficile pour moi. Du coup, quand je chante, je suis dans un rôle, j'aime bien."

Un peu de stress

La jeune Gérouvilloise ne cache pas son inquiétude avant l'enregistrement, mais souligne la bonne organisation de The Voice en la matière. "J'étais un peu stressée parce que c'était une première, on ne sait pas comment cela va se passer. Mais on était plusieurs, on discutait ensemble et franchement, c'était assez chouette. On avait une nounou qui était là, qui nous parlait, nous rassurait. C'était assez chouette, même si quelques-uns étaient là pour la compétition. Moi, je voyais plutôt ça comme une expérience à prendre."

Si la jeune chanteuse reconnaît que cela fait bizarre de voir les studios télé "en vrai", elle admet qu'elle va avoir un peu de mal à s'écouter ce soir. "Je ne sais pas si je vais me regarder, ça fera un peu bizarre. Ça me stresse un peu !". Souhaitons-lui bonne chance.