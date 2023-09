Ce Virtonais de 23 ans rate son bus et vole la locomobile

Les dernières frasques du marginal datent du 24 mai dernier, quand, fou furieux d’avoir raté son bus, Charli Chauveau a dégagé la conductrice sexagénaire d’une locomobile qui patientait en attendant une personne souffrant de handicap. Il a volé la voiture, puis s’est lancé dans un rodéo dans le centre-ville de Virton, manquant d’écraser une petite fille qui attendait son sachet de frites avec sa maman. Il s’est fait rattraper par la police sur la route entre Virton et Châtillon et a cherché à les semer en adoptant une conduite extrêmement dangereuse. Sans permis de conduire, il a même cherché à emboutir le combi des policiers, avant d’être péniblement immobilisé. Il s’est rebellé contre les verbalisants et a endommagé le commissariat allant jusqu’à graver son prénom sur une des portes.

Situation précaire et retard mental

Les attendus du jugement ont souligné que la peine tient compte du jeune âge du prévenu, de sa précarité et de sa personnalité telle que décrite par l’expert psychologue qui relève un retard mental. "Mais il y a une absolue nécessité, au vu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des faits, de lui faire comprendre qu’il doit enfin et définitivement éviter de réitérer de pareils agissements et qu’il doit respecter en toutes circonstances le droit de propriété et la tranquillité d’autrui", ajoute le juge Nazé.

Outre la prison, Charli Chauveau se voit déchu de son permis de conduire pour une période de trois mois et devra repasser les quatre examens s’il veut le récupérer.