Changement d’horaires des recyparcs à partir de janvier 2024

Depuis, la mise en place du système de sacs bleus, une diminution significative des quantités collectées et des transports de conteneurs a été constatée. Les samedis et mercredis présentent le taux de fréquentation le plus élevé. Les autres jours ont un taux de fréquentation quasi similaire. Pour les recyparcs habituellement ouverts le matin, le taux de fréquentation en matinée est élevé et parfois supérieur à celui relevé à certaines heures de l’après-midi.

Sur cette base, le Conseil d’administration a adopté le 23 juin dernier – après que les modifications ont été présentées aux organisations syndicales représentatives – une proposition d’adaptation et d’uniformisation des horaires d’ouverture des recyparcs afin que ceux-ci correspondent aux nouvelles réalités de terrain.

Concrètement, après approbation par la tutelle, les recyparcs de l’ensemble de la zone d'Idélux Environnement ouvriront, à partir du 1er janvier 2024, du mardi au vendredi, de 10 h 30 à 18 h. Le samedi, rien ne change, de 9 h à 18 h. Les recyparcs seront fermés tous les dimanches et dorénavant tous les lundis. Cet horaire restera identique toute l’année.

Selon l’intercommunale, cette uniformisation présente plusieurs avantages : offrir une plage d’ouverture en matinée aux usagers des 53 recyparcs de la zone, faciliter la lisibilité des horaires, permettre par ailleurs d’offrir deux journées de repos consécutives aux préposés, et ce, sans diminuer ni le nombre d’heures de prestation, ni le service à la population.

Ces nouveaux horaires seront repris dans les différents supports de communication d’Idélux Environnement, notamment le calendrier des collectes 2024.