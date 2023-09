Le chasseur accusé de braconner des cerfs

À partir de cet instant, le chasseur, trentenaire, sera dans le collimateur de l’UAB. En 2019, on retrouvera six armes chez lui qu’il n’est pas censé détenir.

En juillet 2020, on l’accuse à nouveau de braconner de nuit, en compagnie d’un autre chasseur âgé de 87 ans. En mars 2021, on l’accuse d’avoir braconné un autre cerf, près de sa chasse, du côté de Libin cette fois. On lui reproche également d’avoir chassé sur un territoire de moins de 50 hectares (chasse interdite), sur la commune de Libramont. Et sur des terres, pour lesquelles il n’avait aucun droit…

La liste des infractions est à ce point longue et impressionnante que 12 mois de prison et 8 000 € d’amende ont été requis, ce mardi matin, devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, à l’encontre de ce chasseur qui travaille dans une armurerie. Un chasseur qui a déjà été condamné, il y a 6 ans, à 160 heures de travail pour des infractions à la chasse.

"Une chasse aux sorcières"

"Sans mauvais jeu de mot, mon client a fait l’objet d’une chasse aux sorcières", dénonce Me Paul-Emmanuel Ghislain, parlant d’une "affaire passionnelle". Il s’est attaché à démonter toutes les préventions.

La détention illégale d’armes ? Son client est armurier. Il détient par définition des armes qui ne lui appartiennent pas. S’il n’a pas effectué toutes les démarches nécessaires entre la Belgique et le Grand-Duché, il n’avait pas l’intention de commettre une infraction.

Le cerf de Renaumont ? L’UAB a été jusqu’à demander des analyses ADN sur du sang et des poils retrouvés au domicile de son client, qui n’ont rien donné. Si la carcasse a été retrouvée près de chez lui, cela n’en fait pas forcément un coupable.

La chasse illégale sur un territoire de moins de 50 hectares ? Me Ghislain rappelle que son client a racheté cette chasse à un autre chasseur, qu’il a obtenu des plans de tir pour cette chasse. C’est un fonctionnaire de police très zélé, lui-même chasseur, qui a soulevé le lièvre. "Il est allé voir tous les propriétaires de la région. Mon client n’a pas consciemment chassé sur un territoire inférieur à 50 ha." Ni sur des terrains pour lesquels il n’avait aucun droit.

Un chasseur de 90 ans lui aussi devant le tribunal

Le braconnage de juillet 2020 ? "C’est la prévention la plus comique ", s’amuse Me Ghislain. Son client venait de terminer une partie de chasse sur son territoire. Il avait invité un vieux chasseur, lui avait montré une arme. À la nuit tombée, ils ont vu un véhicule, entendu un coup de feu. Ils se sont mis à rechercher ces braconniers lorsque l’UAB leur est tombé dessus, explique Me Baudinet, avocat du vieux chasseur aujourd’hui âgé de 90 ans. Le nonagénaire s’est aussi retrouvé devant le tribunal. Ingénieur des eaux et forêt pensionné, il vit très mal d’être accusé de braconner, "alors que j’ai lutté toute ma vie contre le braconnage", s’exclame-t-il. D’autant qu’il s’est même opposé aux tirs de nuit durant l’épidémie de peste porcine africaine.

Une amende de 2 400 € a été requise contre le nonagénaire.

Ils sollicitent tous deux leur acquittement. Deux autres chasseurs étaient également sur le banc des prévenus.

Le jugement sera prononcé le 17 octobre.