Il traverse l’autoroute à Arlon et provoque un accident

Elle perd le contrôle de son véhicule et l’écrase cent mètres plus loin contre la berne centrale. Les deux véhicules seront déclassés. L’imprudence de l’homme, d’autant plus qu’il était fortement imbibé d’alcool, aurait pu se terminer dramatiquement.

En première instance, le prévenu, un Anversois de 44 ans, père de deux jeunes enfants, a été condamné mais a décidé de faire appel, pas tant sur les faits qu’il peut difficilement contester, mais bien sûr la peine qui, outre une amende, lui impose d’être déchu de son permis de conduire, de devoir repasser les quatre examens pour le récupérer et de devoir installer un alcolock pour faire démarrer sa voiture. Son avocat, Me Xavier Guiot, demande la clémence, la suppression de la pose de l’alcolock et conteste par ailleurs le lien de causalité entre l’imprudence de son client et l’accident de la conductrice qui s’est portée partie civile. Me Guiot n’a pas convaincu ni Yannick Rosart, le représentant du ministère public, ni Me Frédéric Gavroy, le conseil de la partie civile.

14 condamnations sur son casier judiciaire et de nouveaux faits

"Vous essayez de nous faire croire que vos antécédents judiciaires sont anciens et que l’incident de 2021 est un acte isolé, constate M. Rosart. Ce que vous ne dites pas, c’est que votre casier compte quatorze condamnations et que le 30 octobre, vous devrez à nouveau comparaître devant le tribunal correctionnel d’Anvers pour de nouveaux faits d’alcoolémie au volant, qui datent du 5 avril dernier. Vous vous en tirez doublement bien en ayant eu la vie sauve lors de votre accident et en ayant écopé d’une sanction assez clémente. Je demande au tribunal de confirmer ce qu’a décidé le premier juge."

Me Gavroy a été encore plus sévère: "Il faut être de bon compte. Vous reconnaissez vous être endormi au volant en état d’ivresse. Vous devriez remercier la dame qui a fait une embardée pour vous éviter et qui vous a probablement sauvé la vie. Et bien non, vous remettez en cause votre responsabilité dans l’accident de ma cliente. C’est indigne."

Le tribunal à trois juges, présidé par Philippe Nazé, prononcera son jugement le 18 octobre.