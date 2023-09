Bertrix : il frappe une copine dans un café… et gêne les secours appelés sur place

Un passé de violences

L’homme, un Bertrigeois, n’était pas un inconnu de la justice. Son casier judiciaire comporte, en effet, plusieurs condamnations pour faits de violences, dont une prononcée, en 2017, de 10 ans de prison. Et c’est alors qu’il était en libération conditionnelle qu’il était de sortie dans le café à Bertrix au milieu de l’été.

Ce jeudi, c’est privé de liberté qu’il s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau

La victime garde encore des séquelles de cette scène de violence dans un contexte alcoolisé et lors laquelle, elle se serait retrouvée la cible de coups suite à des propos futiles.

"Ma cliente s’est retrouvée inconsciente pendant une dizaine de minutes, explique Me Renaud Crasset, conseil de la dame, partie civile. S on état physique était grave mais on a empêché les secours de passer. Elle a aujourd’hui toujours des difficultés respiratoires, et garde des douleurs morales et psychologiques."

La dame, vu son état de santé, n’a aussi pas vu son contrat de travail à durée déterminé être renouvelé. Son avocat demande au tribunal d’ordonner une expertise pour évaluer le dommage.

Le parquet réclame 40 mois de prison

Le prévenu dit, lui, avoir, pris conscience de ses problèmes et souhaite une prise en charge.

Mais pour le parquet, les antécédents du prévenu et son attitude ne jouent pas en sa faveur.

"Nous avons un passage à l’acte quasi meurtrier", lance la substitut Alice Lecomte, en réclamant 40 mois de prison envers le prévenu déjà connu de la justice.

Le ministère public s’oppose aussi à une peine de probation autonome.

Une mesure que sollicite le prévenu, se disant prêt à entreprendre un suivi psychologique et une formation à la gestion de la violence, après s’être aussi coupé de certaines relations. "Son comportement en prison est exemplaire", met en avant son avocat, Me Charlotte Maudoux.

Jugement le 19 octobre