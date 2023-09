Braquage au Quick d’Arlon : le personnel est sous le choc

Le déroulement des faits ? “Le Quick n’était pas encore fermé à cette heure-là et deux hommes ont pénétré dans le bâtiment par la porte d’entrée, explique Anneliese Vantvelt, porte-parole de Quick. Ils étaient vêtus de noir, cagoulés et gantés. L’un d’eux s’est dirigé vers la caisse et a demandé au responsable de l’ouvrir en le menaçant avec un tournevis. L’autre se tenait devant la porte avec un extincteur dont il a vidé le contenu autour de lui. “

La porte-parole du Quick explique, par ailleurs, que les deux individus ont tenté de semer la terreur en poussant des cris et en faisant un maximum de bruit. “Au moment des faits, sept membres du personnel se trouvaient dans l’établissement. Ils ont été très choqués par la violence de ce braquage. Traumatisés, ils n’ont pas repris le travail vendredi. Nous avons décidé de mettre en place une cellule de soutien psychologique. Le bureau Pobos a été désigné. Un psychologue sera sur place, dès ce samedi, pour les soutenir et les accompagner après cet événement traumatisant.”

Le parquet du Luxembourg a qualifié les faits d’extorsion. En effet, l’argent de la caisse a été remis aux malfrats sous la menace. Cela dit, la plupart des clients paient leurs achats avec une carte bancaire et peu d’argent se trouvait dans la caisse. La recette du jour s’élevait à 170 euros. Les deux individus ont ensuite pris la fuite avec leur maigre butin à bord d’une voiture.

Le responsable du Quick a remis à la police les images des caméras de surveillance. Les vidéos seront analysées afin de tenter d’identifier les auteurs. À l’heure où nous écrivons ces lignes, ils n’ont pas encore été interceptés. L’enquête se poursuit.