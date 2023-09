Pas de chaîne luxembourgeoise sur la plate-forme TV de Proximus : Josy Arens monte au créneau

”Je viens de l’Arelerland, rappelle-t-il. Il y a 66 ans, à l’entrée à l’école primaire, je ne parlais pas un seul mot de français, puisque ma langue maternelle était le luxembourgeois. Depuis quelques années, Proximus nous a complètement abandonnés. Je vous demande de frapper du poing sur la table et de dire à Proximus que vous exigez, dans le cadre du contrat de service public, que les citoyens luxembourgophones de ce pays puissent profiter pleinement d’une information en luxembourgeois, émise par RTL Luxembourg.”

Le député revient, par ailleurs, sur le combat mené pour avoir accès aux chaînes flamandes. “Pour nous, c’est important de pouvoir regarder ce qu’il se passe en Flandre. Il reste beaucoup de locuteurs de langue luxembourgeoise dans l’Arelerland, et je fais partie de ceux qui défendent cette langue. Ma commune a d’ailleurs été officiellement reconnue par la Communauté française comme commune se chargeant de promouvoir la langue et la culture luxembourgeoises. Mais, aujourd’hui, nous n’avons plus accès à RTL Luxembourg chez nous.”

Dans sa réponse, la ministre relaye l’information communiquée par Proximus. “Les chaînes RTL-TVI en langue française et RTL GER en langue allemande sont actuellement sur la plate-forme Proximus. RTL Luxembourg est une version plus locale de la chaîne RTL destinée spécifiquement au Grand-Duché de Luxembourg. Par conséquent, cette chaîne n’entre pas dans le champ d’application du décret du 24 décembre 1990. En d’autres termes, l’entreprise Proximus ne peut pas être légalement tenue d’inclure cette chaîne dans son offre.”

La ministre indique que dans le monde actuel de la distribution télévisuelle où des centaines de chaînes sont désormais disponibles en Europe, c’est une tâche complexe pour les distributeurs d’inclure toutes les chaînes dans leur forfait TV. Cela les oblige à faire constamment des choix pour assurer la viabilité économique de leur modèle d’entreprise.

”En tant que ministre, je ne peux pas intervenir dans le choix commercial de l’entreprise en lui disant quelles chaînes elle doit mettre dans son paquet. Je pense qu’il est important que la disponibilité d’une gamme diversifiée de chaînes soit portée à l’attention des distributeurs de télévision. En ce sens, la présente question parlementaire y a certainement contribué. J’espère que Proximus en tiendra compte”, conclut-elle.