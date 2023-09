Trois sites classés par l’Unesco à Rossignol et Bellefontaine: "Une belle reconnaissance"

"Un bel aboutissement"

Du côté des autorités de Tintigny, on se réjouit de la nouvelle. "C’est un bel aboutissement d’un dossier qui est en cours depuis 2017, explique Benoît Piedbœuf, bourgmestre de Tintigny. On avait échoué une première fois, mais cette fois-ci, il est reconnu. Cela couronne un travail de mémoire qui est mené à Tintigny depuis des années."

Visites annuelles des troupes de Marine, relations avec les municipalités concernées, visite de l’ambassadeur d’Allemagne en 2018, parcours de mémoire réalisés par la Fondation M.E.R.Ci, le musée d’interprétation de la Bataille des frontières à Rossignol sont autant d’éléments que le bourgmestre met en avant dans le cadre de ce travail de mémoire. "C’est une belle reconnaissance du travail d’entretien réalisé par le ministère français et la Commune quand cela est nécessaire, selon le bourgmestre. Ces sites ont vraiment leur justification par rapport à l’Histoire."

Un travail collectif

La candidature pour obtenir ce titre a été réalisée de manière collective, avec différents acteurs. "C’est un travail qui a été fait avec la France et la Belgique, et en Belgique, le service du patrimoine en Wallonie et la Flandre, précise Benoît Piedbœuf. Il y avait beaucoup de solidarité entre les différents acteurs et beaucoup de sérieux dans la préparation des dossiers."

Une cérémonie pourrait être organisée en fonction de la livraison d’un éventuel support visuel indiquant qu’il s’agit de lieux reconnus par l’Unesco. Sinon, le titre sera célébré à l’occasion des cérémonies habituelles fin août, précise le bourgmestre.