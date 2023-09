À Marche-en-Famenne, le piétonnier relifté a été inauguré: "Ici bat le cœur de notre cité"

Lors de l’inauguration, peu avant midi, le 1er échevin Nicolas Grégoire a rappelé toute la nécessité de cette rénovation, 35 ans après sa réalisation: "Cette journée est l’aboutissement de l’un des projets les plus importants de cette mandature. Il était temps de rafraîchir le cœur de notre cité avec plusieurs objectifs en tête. Tout d’abord, renouveler toute la couverture du piétonnier en y amenant une touche de modernité avec du mobilier contemporain et de points lumineux LED notamment. Tout ceci pour rendre notre cœur de ville plus attractif encore. Autre objectif poursuivi avec ce lifting: donner une place à la mobilité douce."

L’échevin des Travaux souligne également que "ce chantier a été très bien mené. Tout a été concerté et validé avec les riverains et les commerçants. Une des questions les plus discutées concernait l’offre de parking. Nous avons certes perdu quelques places mais, dans le même temps, nous avons créé 24 places de stationnement"shop n’go"dans le centre-ville, à savoir des emplacements gratuits durant 30 minutes qui doivent permettre une meilleure rotation dans le centre-ville".

Un million d’€ sur fonds propres

Le coût de ce chantier, réalisé en deux phases par l’entreprise Mathieu, avoisine le million d’€ sur fonds propres.

Le bourgmestre André Bouchat dresse quant à lui l’historique du piétonnier marchois, aménagé à la toute fin des années 80 dans le cadre de la convention de rénovation urbaine obtenue en 1985 par la Ville de Marche: "La création de ce piétonnier a marqué le début de la mue profonde de Marche-en-Famenne avec des projets qui se sont enchaînés durant presque 40 ans. Alors pourquoi fallait-il le rénover aujourd’hui ? Car l’ancien piétonnier avait subi, au fil des années, les outrages du temps. Mais aussi et surtout parce que c’est ici que bat le cœur de notre cité – et d’une zone de chalandise qui attire plus de 100 000 habitants. Je suis donc très heureux de ce coup neuf pour les commerçants du centre-ville qui doivent faire face à la concurrence tant de la grande distribution que du commerce en ligne".