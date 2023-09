Retour du “Marché des Producteurs luxembourgeois” à Ixelles

Après quatre années d’absence, le “Marché des Producteurs luxembourgeois” a fait son grand retour à Ixelles. Près de 45 producteurs et artisans de la province de Luxembourg ont investi le cœur de la métropole européenne pour le plus grand plaisir des amateurs de produits artisanaux et de traditions gustatives. La 33e édition était placée sous la houlette de Promelux, présidé par Michel Etienne.