Virton était sans voiture samedi, mais remplie de vélos

Dans la bibliothèque, une trentaine de personnes sont en effet réunies pour écouter le récit de voyage de Martin, Véronique, Matthias et Anouk: "À vélo en famille de la Gaume à la Grèce".

"Nous sommes partis au mois d’août 2022 d’Ethe pour arriver à la mi-novembre à Thessalonique. Soit 2 600 km", explique la mère de famille. La famille, qui a emprunté l’itinéraire EuroVélo, a montré à travers des photos les chemins et pistes. Des clichés qui permettent de découvrir les différentes infrastructures dans chaque pays: pistes cyclables sur site propre, sur des ponts, etc. "C’est rassurant de rouler avec des enfants sur ce type de pistes cyclables à l’étranger".

Les bons réflexes dès le plus jeune âge

À quelques pas de là, sur l’esplanade des Vatelottes, la Maison de Jeunes accueillait le skatepark de la Monkey Ride Academy et le stand de King Rider Shop. Équipés de casques et de protections, les enfants ont eu l’occasion de s’initier aux plaisirs du skateboard et de la trottinette sous les yeux de leurs parents.

Sur l’avenue Bouvier, les plus jeunes pouvaient s’entraîner à la pratique du deux-roues sur différents parcours d’obstacles tandis qu’un peu plus loin, la police veillait à ce que les enfants apprennent les bons réflexes de la conduite du vélo. Cette dernière permettait aussi aux volontaires de faire graver leur vélo. Une pratique de plus en plus répandue. Rien que sur la matinée, près d’une trentaine de numéros ont été gravés.

Pour veiller à ce que les enfants roulent en toute sécurité, Anton Bike était présent pour réaliser des check-up des vélos.: "Ces journées de la mobilité permettent aux enfants de s’adapter aux vélos. J’y participe pour venir examiner les vélos, pour éviter que les enfants ne se blessent et qu’ils puissent s’amuser en toute sécurité. Je vérifie en priorité les freins, les vitesses et je regarde si le guidon est bien serré. J’essaie également qu’ils portent leur casque, ce n’est pas encore un réflexe mais si j’en vois de plus en plus. Les vélos des enfants sont parfois mal réglés, je conseille aux familles de réaliser au moins un entretien par an, comme elles le font pour leur voiture".

De leur côté, les seniors de la MR/MRS Home l’Amitié ont pris la direction des RAVeL à bord de trois tripoteurs conduits par des bénévoles grâce à l’ASBL Cheveux au vent.